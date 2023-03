La Selección Argentina será homenajeada hoy la sede la CONMEBOL

Esta tarde, la Selección Argentina campeona del mundo en el Mundial de Qatar 2022, será recibida en Paraguay, en la sede la CONMEBOL.

«La Scalonetta», será homenajeada por el titulo obtenido, en un evento en el que se prevé un show musical, un reconocimiento al equipo, a la figura Lionel Messi y al Cuerpo Técnico que lidera Lionel Scaloni.

Argentina con destino CONMEBOL para recibir un reconocimiento

La Selección Argentina arribará a tierras paraguayas alrededor de las 17 horas. Inmediatamente luego de aterrizar, el plantel conducido por Lionel Scaloni se dirigirá al Bourbon Convention Hotel de Asunción, donde tendrán sede los homenajes

El evento en que la Conmebol le rendirá tributo al equipo argentino durará una hora y dará comienzo a las 18. Según indica el sitio web Doble Amarilla, será una celebración en la que habrá un show musical en la previa, con reconocimiento para el plantel argentino por parte del fútbol sudamericano, que volvió a obtener una Copa tras 20 años (el anterior fue Brasil en 2002).

Asimismo habrá distinciones individuales para el seleccionador argentino Lionel Scaloni y su Cuerpo Técnico. No quedarán fuera de los reconocimientos la hinchada argentina, quienes aportaron su color y calor a la cita de medio Oriente y que inclusive fueron reconocidos en la gala de los Premios The Best, por parte de la FIFA.

Además habrá un galardón muy especial para el capitán del equipo campeón de la última Copa América y del último Mundial de Fútbol. Lionel Messi tendrá un reconocimiento que, prometen, “será para la eternidad”.

Una vez finalizado el evento de reconocimiento para el plantel, los Campeones del Mundo volverán a subirse al avión que los deposite en Paraguay para dirigirse hacia Santiago del Estero, donde mañana jugarán con Curazao a estadio lleno.

Fuente: Doble Amarilla.