José María Muscari reveló la fuerte pelea entre dos reconocidas actrices del elenco de la obra Perdida Mente

Tras los rumores, llegó la confirmación. Las reconocidas actrices Ana María Picchio y Karina K, parte integrante de la obra Perdida Mente, dirigida por José María Muscari, no están pasando una buena convivencia, pese a ser amigas de hace años, y que compartieran pantalla y producciones en más de una oportunidad.

Rodrigo Lussich había afirmado en Socios del espectáculo la pelea. “Se llevan horrible, tienen una mediadora que las quiere amigar. La actriz que las quiere amigar y que sirve de mediadora es Leonor Benedetto”, aseguró el periodista. Por su parte, Adrián Pallares aseguró: “Son divinas, cada una por su lado, son encantadoras, pero evidentemente entre ellas dos no hay buen clima”.

En la obra que continúa siendo una de las más vistas de la temporada en Mar del Plata, Leonor Benedetto interpreta a una jueza de la Nación que empieza a registrar que su cerebro no funciona como ella desearía. Así, apoyada por su mano derecha y dama de compañía, Ana María Picchio, decide convocar a su hija, Julieta Ortega, a su hermana menor, Karina K, y a su abogada-testaferro, Patricia Sosa.

En charla con Carmen Barbieri en Mañanísima, José María Muscari fue consultado respecto de los rumores de las diferencias entre ambas y expresó: “A mí no me gusta mentir sobre un tema, pero tampoco me gusta meterme en una zona que no me corresponde. No voy a desmentir algo que es real, no tienen buen vínculo en este momento. Eran amigas de hace muchísimo tiempo y creo que las que tienen que hablar de eso son ellas porque no es algo que me corresponde a mí, yo no estaba ahí”.

Es que la relación entre ambas no es reciente, y sobre eso explicó: “Me parece que al tener un vínculo de tanto tiempo no es por un hecho puntual, trabajaron en Esperanza Mía y desde ahí son amigas. De hecho cuando las llamé para la obra estaban muy bien, y arrancó hace un año y medio. Ojalá se amiguen. Pero no es la primera vez que hay una obra de teatro en la que hay diferencias. Voy a ser muy sincero, en mis espectáculos muchas veces han pasado cosas, pero yo personalmente trato de que el afuera no se entere, pero bueno, se enteraron y listo, te preguntan y contestás, pero cada uno sabe más o menos el target de lo que hace y yo sé que en mis obras no es algo vendedor”.

Ante ello, Barbieri se sinceró y aclaró: “Nunca vendió el escándalo, me bajó la gente. Cuando había escándalo que se separaban las chicas, los chicos, o yo que me separé de Santiago, me dijo Carlitos Rottemberg que eso iba a bajar la boletería, yo pensaba que por ahí venía más, y no, bajaba la boletería. Los escándalos no venden, lo puedo asegurar yo… Me acuerdo y se me pone la piel de gallina, traté de evitar y de tapar tantas cosas”.

Al margen de las diferencias ya confirmadas entre ambas, Muscari sostuvo: “Lo más atractivo de Perdida Mente es que más allá de lo que puede haber pasado ahora con la obra, sigue funcionando muy bien, siguen todo marzo en Mar del Plata, el sábado hicieron una función con 390 localidades vendidas. Al 5 de marzo que estamos, es una locura lo que está pasando. Nadie lo puede notar porque son muy profesionales, actúan extraordinario y tengo un aprecio muy grande por las dos”.

Además, se tomó unos minutos para explicar que debido a los compromisos musicales ya previstos, Patricia Sosa dejará de ser parte del elenco. “La obra el mayo estará en Buenos Aires con un reemplazo que todavía no podemos decir, alguien tan popular como Patricia y que será una sorpresa”, completó.