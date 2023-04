Jey Mammon negó el abuso pero admitió que tuvo una relación con Lucas Benvenuto

El presentador y cantante Jey Mammon rompió este miércoles el silencio y aseguró, con la voz quebrada, haber tenido una relación consentida con su denunciante Lucas Benvenuto durante varios años pero negó terminantemente haber abusado de él.

«Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona jamás, nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente», dijo Mammon en una grabación propia que publicó en su cuenta de Instagram y en la que hizo su descargo sobre las acusaciones sobre él que hizo públicas Benvenuto el miércoles pasado.

«Estamos hablando de un nene de 14 años, esto es lo importante. Yo a Lucas lo conozco, yo no voy a decir ‘no sé quién es’. A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009, él dice que me vio en una fiesta y él dice que tenía 14 años pero en esa fiesta él tenía 16 años. En esa fiesta nos conocimos. Hay testigos, hay videos. Se puede probar esto que estoy diciendo», agregó.

A lo largo de una declaración espontánea, Mammon rompió el silencio que mantuvo durante varios días luego de que Benvenuto lo acusara de haber abusado de él, a la vez que se negó a hacer un «arreglo o trato» con el joven y pidió que se realice un «Juicio por la Verdad» sobre la situación denunciada.

El músico confirmó que mantuvo una relación con Lucas entre los 16 y los 25 años de Benvenuto, «con idas y vueltas», pero aseguró que fue «una relación llena de amor y contención, donde todo fue consentido», que nunca ocultó, y que en esa época iban «de la mano» y «se besaban en la calle».

https://www.instagram.com/reel/CqYbAUDPbpf/?utm_source=ig_web_copy_link

«Esta semana se distribuyó un tuit del 22 de diciembre de 2011 donde yo decía ‘soñé que garchaba con mi ex, Lucas’, dieron por sentado de que Lucas era Lucas Benvenuto, yo podría decirles que no, que era otro Lucas pero quiero decirles que es él. Yo tuve un vínculo con Lucas, yo tuve una relación con Lucas. No voy a poner bajo la alfombra ni mi tuit ni mi vínculo con él. En esa fecha, 22 de diciembre de 2011, Lucas tenía 19 años», aseguró.

«No pongo abajo de la alfombra ese tuit ni el vínculo que tuve con él como tampoco puse debajo de la alfombra en su momento esa relación, íbamos de la mano por la calle, nos besábamos en la calle, ese vínculo duró aproximadamente, entre idas y venidas, hasta sus 25 años», afirmó Mammon.

«Ese vínculo -agregó- desde el día cero en que empezamos a salir fue un vínculo lleno de amor, de contención, de consentimiento, nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo, nada de eso. Lo vuelvo a negar. Necesito negarlo porque me hace mierda escucharlo cada vez que lo escucho, sumado al tema de la edad, que tampoco es cierto».

«Yo entiendo que Lucas necesita sanar su historia pero no es acusándome a mí de cosas que no son ciertas, de cosas que yo no hice. Yo no quiero arreglo ni pacto entre las partes, quiero dejarlo claro. No quiero un arreglo ni un pacto, el daño que a mí se me está haciendo es tan enorme que yo necesito el Juicio por la Verdad y los elementos están para que se pueda llevar a cabo. Yo necesito recuperar mi vida, así de simple como se los digo», dijo en la declaración de casi siete minutos.

Declaraciones de Benvenuto

El miércoles pasado, Benvenuto hizo público en sus redes sociales que sufrió un abuso por parte de «un reconocido conductor de Telefe», al que luego identificó como Jey Mammon, que estaba al frente de «La Peña de Morfi», el programa de los domingos de ese canal.

Además, contó que su relación comenzó cuando él tenía 14 años y el acusado 32, en 2006, y que durante la pandemia se dio cuenta de que había sido víctima de abuso y efectuó la denuncia ante la Justicia.

«La causa de él está lamentablemente sellada de muerte. Nosotros no participamos en esa causa», detalló el abogado de Benvenuto sobre el expediente que se inició en 2020 y el juez de instrucción Walter Candela y el fiscal Patricio Lugones consideraron que debía cerrarse por prescripción de los hechos.

Al respecto, Benvenuto contó en una serie de videos dirigidos al programa «A la tarde» de América, que también se difundieron a la prensa: «Cuando yo hago esta última denuncia en medio de la pandemia en 2020 yo sabía adentro mío que no iba a lograr obtener nada de la justicia».

«Pero durante la pandemia yo decidí sanar. Con el equipo de terapeutas con los que estaba trabajando para sanar decidimos que si bien yo sabía que no iba a obtener nada a cambio de la justicia porque ya sabía que había prescripto, necesitaba hablar, necesitaba denunciar», agregó.

Luego de que se convirtiera en pública la denuncia de Benvenuto, el canal Telefé anunció el jueves pasado que suspendía «momentáneamente» a Jey Mammon como conductor del programa «La peña de Morfi».

«A partir de la información de público conocimiento, Telefé acordó con el conductor suspender momentáneamente su continuidad como conductor de ‘La Peña de Morfi’ concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal», indicó un comunicado de prensa del canal.

(Fuente: Télam)