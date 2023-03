“Hay una desinformación respecto al reclamo de los jubilados de Trelew”

La Municipalidad de Trelew, a través del asesor legal, Martín Real, se refirió a la situación de un grupo de jubilados que realiza un pedido de información pública respecto a una serie de aumentos acordados en paritarias para los activos y que no fueron trasladados al sector de los pasivos.

Real, que en su rol de asesor legal está vedado por la propia ley de amparo en intervenir en este proceso, debido a que el Municipio no es parte, toma conocimiento del resultado de la sentencia, por ser de interés municipal y explica que “hay una confusión respecto del proceso, ya que por un lado el Municipio de Trelew no forma parte del reclamo, dado que no ha sido emplazado judicialmente”.

“Por otro lado –indicó- no hay contenido patrimonial o económico en esta causa. Hay una desinformación de los jubilados, que quedó expuesta en las audiencias, donde la discusión se daba en torno al pago, que no es el objeto de la demanda. Lo que se requirió por las vías del mandamiento de ejecución, al secretario de Hacienda, Marcelo Olivera y al Intendente Adrián Maderna, son las planillas del pago de sueldo a los activos durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, donde se efectivizó un aumento acordado en paritarias de un 15%, que se abonó en 3 tramos de 5%, información que se contestó parcialmente según interpreta la jueza interviniente”.

En este sentido, el letrado detalló que “ese aumento no se trasladó al sector de los pasivos, lo que dio lugar a un reclamo al Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) por parte de los jubilados para que se les pague el aumento. El instituto rechazó el pedido fundamentando que no corresponde porque la escala no fue modificada”.

Real hizo hincapié en que “la asesoría legal no participa porque el reclamo no es al Municipio, sino a los funcionarios particulares, donde se les exige el cumplimento de un hacer, en este caso la remisión de las planillas del pago de sueldos, por lo que por un lado el municipio no es demandado y por otro, el proceso no tiene contenido patrimonial, al margen de la imposición de costas. No puede el municipio estar condenado al pago de retroactivos salariales a jubilados, porque el municipio no le paga a los pasivos, le paga a los activos. En todo caso los jubilados deberán iniciar un proceso de cobro de conocimiento contra el ISSyS, lo que deja a las claras que bajo ningún punto de vista está comprometido alguna erogación por parte del municipio de Trelew”.

“La modificación de la escala o no de los haberes jubilatorios, es otra discusión que requiere otro tipo de procesos, donde cada jubilado va a tener que reclamar el crédito que considere que le corresponde mediante una demanda que por excelencia recae sobre el Instituto que es quien paga al sector de los pasivos”, finalizó el asesor legal.

A la fecha, la sentencia, que aún no está firme y puede ser apelada, indica que el intendente y el secretario de Hacienda, deberán remitir en el plazo de 10 días las planillas correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2021 al ISSyS, ampliando la respuesta que fue remitida el 02/08/2022.