Gerardo Merino: “Quisieron impugnar hasta nuestro saludo”

El ganador de la interna de Juntos por el Cambio en Trelew, Gerardo Merino, dialogó este lunes en AZM Radio con Gonzalo Mondillo y Lula Grandón sobre lo que fueron las elecciones y de cómo se prepara para la carrera hacia la intendencia que se dirimirá el próximo 16 de abril.

“Confiaba mucho en el trabajo que veníamos haciendo, en los militantes, los colaboradores, apoderados, y en toda la gente que se puso al hombro la campaña”, manifestó en primer término el ahora candidato a intendente de Trelew.

Seguidamente, Merino consideró que la elección fue histórica: “Creo que el nivel de participación en la interna cerrada, con poco más de un 30%, en verano, es un hecho sin igual”.

A su vez, sostuvo que hubo un montón de “viejos radicales” que se ilusionaron con la posibilidad de “dar pelea, hacer las cosas bien y cambiar la realidad de Trelew”.

En tanto, comentó que desde el otro sectores siempre intentaron embarrar todo el proceso eleccionario. “La interna vino desde que dijimos buen día. Quisieron impugnar hasta nuestro saludo. Siempre hubo una manera constante de poner palos en la rueda. Nosotros fuimos contestando y viendo las soluciones”, relató.

El candidato a intendente de Trelew aseguró que la interna ya pasó y “hay que seguir trabajando” buscando los consensos, manteniendo reuniones en “terreno” y con “las fuerzas vivas de la ciudad que tienen problemas” y que quieren un futuro más próspero y mejor.

Por otro lado, indicó que “la gente pide caras nuevas, dirigentes nuevos, proyectos serios y honestos con ganas de llevar la política adelante como una vocación de servicio y que resuelva los problemas que existen en la ciudad”.

Por último, Merino sostuvo que la elección que se desarrolló el domingo será “bisagra para Trelew, para Chubut y la República Argentina, creo que Damián Biss no debería bajar su candidatura y debería dirimir en una interna quién será el candidato de Juntos por el Cambio en la provincia. A mí no me gustó que digan quién tenía que ser el candidato, yo no voy a hacer lo mismo, simplemente voy a apoyar a quien creo que me parece que encabeza el proyecto que necesita la provincia”.

“Lo que debe primar hoy es la unidad en Juntos por el Cambio y que no sea solamente una herramienta electoral, sino que también sea una herramienta de gobierno para darle mayor gobernabilidad y mejores proyectos para todos”, sentenció.