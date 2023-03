Distinguen a 11 mujeres de la ciencia y la cultura chubutense

En el marco de las actividades por el “Mes de la Mujer”, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura, reconoció a once mujeres del ámbito de la ciencia y la cultura de la provincia.

El acto se realizó este lunes 27 en el Salón Auditorio del Centro Cultural Provincial, en el cual se distinguió a la doctora María Teresa Dozo, investigadora del CONICET y vicedirectora del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología; a la Ingeniera Claudia Zapata, investigadora del CIEFAP; a la reconocida artesana textil, capacitadora, maestra y custodia la cultura de los pueblos originarios, Nélida Nilda Cual; a la doctora Mirtha Lewis, investigadora del CONICET y directora del Centro de Investigación y Transferencia Golfo San Jorge; a la poeta trelewense Viviana Ayilef; a la doctora Belén Arguelles, investigadora asistente del CONICET; a la directora coral Marli Pugh de Villoria; a la artesana textil Esther Rayen González y a Rosa Rosario Muñoz, docente y política, ex diputada provincial y nacional.

Por otra parte, hubo dos reconocimientos post mortem, uno a Manuela Tomas, referente cultural de la comunidad Mapuche Tehuelche de la meseta central. Y el otro fue entregado a la familia de la doctora María Florencia del Castillo, quien fue la fundadora del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas del CONICET-Cenpat.

Las homenajeadas recibieron una estatuilla realizada en madera nativa de la cordillera por el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP).

Para finalizar el acto se escucharon las palabras de las galardonadas María Teresa Dozo y Nélida Nilda Cual; y del secretario de Ciencia y Cultura, Mauro Carrasco quien resaltó que “la presencia y el acceso equitativo de las mujeres en todas las disciplinas y en todos sus niveles tienen que promoverse y garantizarse, no sólo como un derecho en sí mismo, sino que resulta imperativo para lograr resultados más eficientes y eficaces en todos los ámbitos”.

Presentes

En el acto estuvieron presentes el titular de la cartera, Mauro Carrasco; la ministra de Salud, Myriam Monasterolo; las subsecretarias de Cultura, Carla Olivet; de Turismo, María José Pögler; y de Derechos Humanos, Carla Sánchez Galindo; la viceintendenta de la ciudad de Puerto Madryn, Noelia Corvalán Carro; y la directora de Género de la Policía de la provincia, Comisario Mayor Claudia Graciela Bocco, entre otros.