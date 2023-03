Día de la Memoria: el homenaje de Alberto Fernández incluyó un pedido de Justicia

Antes de iniciar un viaje hacia República Dominicana, donde participará de la Cumbre Iberoamericana, el presidente Alberto Fernández se sumó a los mensajes por el Día de la Memoria con un video publicado en sus redes sociales, en donde ratificó un camino democrático que incluya una perspectiva de derechos humanos.

«Cada 24 de marzo podemos tener muchas diferencias políticas pero la inmensa mayoría de los argentinos se abraza y marcha. La sociedad que busca la verdad y la justicia; que no esconde la barbarie y que no convive con los asesinos; la sociedad que rinde culto a las víctimas: esa es la mejor sociedad. Sigamos construyéndola», sostuvo el mandatario en el video que publicó en su cuenta de Twitter, que forma parte del discurso que dio este jueves en el ex centro clandestino de Campo de Mayo.

En la ceremonia, Alberto Fernández anunció la creación del Espacio de Memoria Campo de Mayo, bajo la administración de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El terreno buscará informar sobre el accionar represivo en maternidades clandestinas, los centros de detención y los «vuelos de la muerte».

Durante el acto, el mandatario expuso aviones del Ejército Nacional desde los que se realizaban los «vuelos de la muerte» y pidió enfocarse en esos hechos «para que nunca más alguien se anime a hacer algo semejante».

«47 años después seguimos reclamando Verdad y Justicia, seguimos poniendo en valor la memoria colectiva. Y la verdad es que yo estoy muy feliz de que cumplamos 40 años de democracia. Estamos poniendo en valor la memoria desde un lugar ético, desde la ética del Estado de derecho», señaló.

Además, aseguró haber tenido un «gran privilegio: ser el único testigo del momento en que Néstor decidió cambiar la lógica que la Argentina venía siguiendo cuando el tema de derechos humanos era un tema todavía en debate». Alberto Fernández rememoró que el ex presidente Kirchner le pidió convocar a los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados y del Senado para «anular Obediencia Debida y Punto Final» y «derogar los indultos».