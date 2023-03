Buscan recuperar la población de la ranita patagónica

La Administración de Parques Nacionales y la Fundación Temaikèn trabajan de manera conjunta para la recuperación poblacional de la ranita patagónica, en el marco del proyecto “Hacia el regreso de la ranita patagónica (Atelognathus patagonicus) a la Laguna Blanca”, del que también forma parte la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata – CONICET. Asimismo, sellaron un Convenio Marco de Cooperación Técnica Interinstitucional que tiene como objetivo la colaboración mutua en el desarrollo de actividades relacionadas al estudio y conservación de especies amenazadas en áreas naturales protegidas.

En lista roja

Las partes coincidieron en «trabajar en red para recuperar la ranita patagónica es de suma prioridad dado que está catalogada como críticamente amenazada en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), además de ser considerada una especie de interés para la conservación por APN”. Parques Nacionales resaltó que una población de la especie “se extinguió de su principal hábitat, la Laguna Blanca, debido a la introducción de peces invasores. Sumado a esto, las poblaciones más pequeñas y aisladas de esta ranita subsisten en hábitats alterados por el ganado transhumante y por las desecaciones cada vez más frecuentes de las lagunas donde habitan, asociadas al cambio climático”.

Resultados

En esa línea, cabe destacar que se dieron los primeros pasos exitosos en instalaciones del Parque Nacional Laguna Blanca, logrando el mantenimiento ex situ de ejemplares de la ranita patagónica aunque no se consiguió la reproducción de la especie debido, entre otros motivos, a la falta de condiciones edilicias y técnicas adecuadas.

El organismo se puso a disposición de Fundación Temaikèn a los fines de establecer una colonia de cría y supervivencia ex situ de la ranita patagónica en las instalaciones del Bioparque, aportando lotes de ejemplares para la recolonización de los diferentes cuerpos de agua del PN Laguna Blanca, donde actualmente la especie desapareció o se encuentra en riesgo. A su vez, la Fundación aportará un valioso entrenamiento y asesoramiento al personal técnico de este organismo y a través del Bioparque se podrá difundir la especie y las estrategias de conservación acordadas, en pos de la construcción de una ciudadanía ambiental que comprenda la importancia de la especie y de su ecosistema.

Por último, se conformó un Comité Técnico Integrado, en el cual han sido designados como representantes por parte de esta Administración, el titular a cargo de la Dirección Nacional de Conservación y la titular a cargo de la Dirección Técnica de Conservación.