Brown la peleó pero cayó ante Deportivo Roca en el Benito García

Por la mínima diferencia, Guillermo Brown cayó este lunes en el Gimnasio Benito García frente a Deportivo Roca, por una nueva jornada de la División Sur de Liga Federal de Básquetbol.

Un ajustado 74 – 73 para los rionegrinos, fue el resultado en el lumínico, en un juego que mostró paridad desde su inicio y que, el equipo visitante pudo quebrar en los minutos finales del cotejo. «Los naranjas» continuarán su gira por Chubut esta noche ante Racing Club en Trelew.

Caída de los brownianos pero continúan dentro de los primeros puestos en la tabla

Samuel Diez, con 20 puntos, fue el goleador del “Naranja”, mientras que para los brownianos, el destacado fue Patricio Rueda con 19 unidades, más los 17 sumados por Valentino Jerez y los 15 de Facundo Varela (que además bajó 8 rebotes y brindó 8 asistencias).

Brown comenzó bien el primer cuarto, imponiendo en el juego y en el anotador, pero Roca se reacomodó a través de lo que aportaran Sánchez y Abadía; mientras los brownianos se apoyaban en lo que pudiera generar Facundo Varela, como lo hizo a los 54´´por jugar y acortando diferencias a 13-14 desde los libres. Sin embargo, con un doble aportado por Diez, cerró el marcador a favor de visitantes por 16 – 13.

En el segundo parcial, Marcelo Richotti envió a la cancha a los juveniles Emanuel Ferreyra y Joaquín Otier, quienes respondieron con puntos para poner en juego al equipo, para que en 8´13 ´´ por jugar, los locales estén abajo por uno, 19-20. Sin embargo, Roca no lo dejó escapar y entre Diez y García Barros, extendieron las diferencias a 21-24 con 6´16´´ por jugar. Brown, pudo ponerse arriba recién a los 5´40´´, con un doble de Rueda para el 25 – 24, pero Diez y García Barros, no cedían en su eficacia para sostener a su equipo dos puntos arriba. Santiago Masdeu tuvo un buen ingreso en los brownianos y con un doble en 3´36´´ por jugar puso 27 – 29, pero Abadía y Berón, también sumaron lo suyo para que Roca no cediera en el anotador. Con un triple de Rueda para Brown, se cerró el primer tiempo entonces igualados en 36.

La paridad continuó en el tercer parcial, pero Roca, con un triple de Diez, se puso en ventaja. Eso, previo a perder por cinco faltas a un jugador importante como Alejo Abadía. A partir de allí, fue parejo, ofensiva tras ofensiva, con anotador cambiante y fue a los 3´56´´ por jugar, que García Barros extendió la ventaja a tres para los visitantes, poniendo el 43 – 46. “La Banda”, tenía a Varela efectivo y fue él quien a partir de sus tiros de dos puntos, más el sumado por Marcelo Bondarenco con 2´30´´ por jugar, puso a los locales igualados en 49. De hecho, un triple de Emanuel Ferreyra a falta de 1´22´´ para el cierre del cuarto, puso a los portuarios arriba por 52 – 51. Sin embargo, otro triple anotado por García Barros, le quitó a Brown la chance de quedar arriba. Fue 52 – 54 el cierre del tercer cuarto.

El último cuarto, Deportivo Roca lo comenzó mejor e incuso pudo extender distancias, ponerse incluso seis puntos arriba cuando restaban 7´34´´ por jugar, con un doble sumado por Diez para el 58 – 52 para los visitantes. Pero Brown no se rendía y Patricio Rueda acortó diferencias con un triple para el 57 – 58 que esperanzaba a los de Richotti, más aun segundos después, a los 6´11´´ con un doble aportado por Fernando Montero poniendo a los locales arriba por 59- 58. Diez y García Barros llevaron a la recuperación del visitante, tal es así que a los 3´36´´ por jugar extendieron el anotador a 68 – 60 arriba. No contaban con Valentino Jerez, que en dos ofensivas seguidas, sumando desde los tiros de dos puntos y libres, puso a los brownianos 65- 69 abajo con 1´57´´ para el cierre del partido. A 50´´ por jugar, Berón quebró las esperanzas de los brownianos, con un triple que llevó a los “Naranjas” a un 72 – 65. A 3´´ por jugar, un libre de Diez extendió el tablero 74 – 70 a favor de los rionegrinos, y en la última bola, Valentino Jerez con un triple con 1´´ para el cierre, marcó para la ajustada caída de Guillermo Brown por 74- 73.

Fue triunfo de Deportivo Roca que se recuperó en el Benito García, de la caída sufrida al domingo ante Ferrocarril Patagónico y que hoy buscará cerrara una gira positiva visitando a Racing Club en Trelew. Por su parte, “la Banda”, suma una segunda derrota consecutiva como anfitrión (había caído la semana anterior ante Centro Español), sin embargo sigue dentro de los primeros puestos de la tabla de posiciones de la División Sur, con 18 unidades, detrás del líder Independiente de Neuquén (con 20) y Centro Español (con 18). Los portuarios tendrán el próximo domingo, un duro escollo como visitante de Ferro en el Mariano Riquelme.