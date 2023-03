Alfa de Gran Hermano habló de los rumores de romance con la periodista Delfina Wagner

Walter Alfa Santiago ganó mucha popularidad por su participación en la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe). Ahora el mediático de 61 años es noticia por una salida que compartió este fin de semana con Delfina Wagner, una periodista de 19 años que trabaja en Crónica TV.

El hermanito llevó a pasear a la joven en su descapotable y almorzaron en un exclusivo restaurante de San Isidro. En las redes sociales, Ulises Jaitt publicó imágenes de ambos disfrutando de este encuentro y rápidamente comenzaron las especulaciones de un supuesto romance. “El finde juntos y a los besos a la vista de todos”, escribió el conductor radial.

En el ciclo A la Barbarossa (Telefe), Alfa minimizó los rumores y con tono irónico agregó: “¿Cada vez que salís con alguien o te encontrás con alguien estás en pareja? Entonces yo estoy en pareja con Jano, productor de Telefe, que lo vi seis veces en los últimos quince días”. Luego, agregó: “Es una chica macanuda, divina, maneja muy bien las redes y como yo soy neófito en todo esto me está ayudando, me dio algunos tips”.

Además, reveló cuándo empezaron a charlar: “No la conocía antes de entrar a la casa. Ella vio una historia mía y se conmovió con el tema ‘De nada sirve’ de mi amigo Moris”. Más tarde, él decidió invitarla y ella aceptó sin problemas: “Le dije ‘estoy yendo para Pepino, ¿querés venir? Y vino”.

El polémico mediático explicó que ella también lo acompañó a un evento de motos ya que ambos comparten ese gusto. “Nació como una amistad y no tengo dudas de que podemos ser amigos. Tiene un nivel intelectual que me asombra. Es muy bonita”, manifestó Walter.

La periodista Nancy Pazos le respondió: “¡Tiene 19 años!”. “¿Y qué edad tienen tus hijos?”, le consultó Alfa. Al responder, la panelista le contó que uno de ellos tiene esa misma edad. “¿Y vos no podés compartir divertirte y aprender de ellos?”, le preguntó el participante. “Sí, obviamente”, le contestó Pazos.

Luego de escuchar las advertencias y las críticas de los integrantes del panel, Walter aseguró: “Me puedo enamorar y me puedo casar porque no es mi hija”. “Metete con una de tu edad”, le pidió Pazos indignada. “Si es mayor está bien. Ya decide por sus propios medios”, cerró Analía Franchín.

Cabe recordar que durante su estadía en la casa, Alfa tuvo un vínculo afectivo con Camila Lattanzio, la joven de 21 años. Esta relación generó comentarios y polémicas dentro y fuera de la casa por la diferencia de edad. Incluso fue tanto lo que se especuló al respecto, que antes de que él fuera eliminado, ambos fueron llamados al confesionario para explicar qué sentían el uno por el otro.

“Me preguntaron por vos en el confesionario sobre cuáles eran mis sentimientos hacia vos”, le contó el participante, después de los festejos por los 61 años. “¿Y qué les dijiste?”, quiso saber ella. “Les dije que yo te quería mucho, que te quería muchísimo”, enfatizó y se fundió en un abrazo con ella, quien le respondía “yo también”.

Asimismo, él reveló que dentro del confesionario le plantearon lo siguiente: “Me dicen: ¿pero vos no ves que es chica?”. Su respuesta fue la siguiente: “Pero no importa. El cariño, el amor no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente y que tengas veinte, treinta o cincuenta años”. Esto provocó que Camila lo volviera a abrazar. Pero fiel a su estilo, Alfa remató la tierna escena con un chiste al límite del buen gusto. “Menos mal que no tenés cincuenta, porque sino perdías”, le dijo, mientras ella le reprobó la humorada con un sonoro “Ay, Alfaaaa”.

