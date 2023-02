¿Xiaomi tendrá su propio coche eléctrico?

La unidad de negocio automovilístico del gigante chino de la tecnología, Xiaomi, está a punto de obtener luz verde para fabricar vehículos eléctricos, lo que supone un gran paso adelante para conseguir el apoyo de las autoridades reguladoras: el último gran reto de la compañía china.

Xiaomi Auto está cerca de obtener la cualificación para producir vehículos de nueva energía (NEV) en China. Sin embargo, el asunto aún podría estar sujeto a cambios antes de que se conceda finalmente la calificación. Es que China ha endurecido sus regulaciones sobre las calificaciones de producción de NEV desde 2017, y las compañías de automóviles emergentes establecidas en los últimos años han abordado el tema de la producción de vehículos a su manera.

Y parece ser que la cualificación para la producción de NEV que recibirá Xiaomi vendrá de la compañía Borgward, una empresa alemana desaparecida que fue resucitada por Beiqi Foton en 2014.

Cronología de los hechos

En este sentido, Xiaomi anunció oficialmente el 30 de marzo de 2021 que se unía al carro de la fabricación de automóviles, afirmando que su inversión inicial en el negocio del automóvil era de 1.500 millones de dólares y con una inversión prevista de 10.000 millones de dólares en la próxima década.

A finales de noviembre de 2021, Xiaomi firmó un contrato con el Comité de Gestión del Área de Desarrollo Económico y Tecnológico de Pekín para construir en Yizhuang una base central para su negocio de automoción, una sede de ventas e I+D y construirá una fábrica de automóviles con una capacidad de producción anual de 300.000 unidades.

La planta se construirá en dos fases, con una capacidad de producción anual de 150.000 vehículos en la primera y la segunda fase, respectivamente, según se anunció entonces, añadiendo que se espera que el primer coche de Xiaomi salga de la línea de producción y alcance la producción en masa en 2024.

El último escollo: la licencia

Hasta la fecha Xiaomi no ha recibido la calificación de producción de NEV por parte de las autoridades reguladoras chinas.

El 29 de julio de 2022, Bloomberg informó de que Xiaomi se enfrentaba a dificultades para obtener la aprobación reglamentaria para su proyecto de vehículo eléctrico y que llevaba meses discutiendo cuestiones de licencias con funcionarios de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, sin éxito.

Aunque algunos ejecutivos de Xiaomi esperan que las autoridades acaben dando luz verde al proyecto EV, otros temen que el proceso retrase los planes de la empresa, según el informe.

En un informe separado del 26 de agosto, Bloomberg dijo que Xiaomi estaba en conversaciones con BAIC Group sobre la asociación para producir vehículos eléctricos y estaba explorando diferentes opciones, incluyendo Xiaomi la compra de una participación en la segunda planta de Hyundai, que tiene la licencia completa para producir automóviles en China.

Según el informe, los vehículos podrían ser fabricados por BAIC BluePark New Energy Technology Co, la marca de vehículos eléctricos de BAIC Group, y llevar la marca de Xiaomi. Las últimas informaciones aseguran que hasta 2024 no comenzarían a fabricar su primer coche eléctrico.