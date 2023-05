Pablo Mamet: “Trelew necesita de madurez política para cambiar la realidad”

El candidato a la intendencia por Quiero Trelew, Pablo Mamet, pasó por el aire de Radio Azul Media y habló sobre la importancia de la política como herramienta transformadora, también se refirió a la campaña que lleva delante de cara a las elecciones que se desarrollarán el próximo 16 de abril.

“A lo largo de estos dos años que llevamos de campaña mantuve reuniones con distintos dirigentes que tiene mucha experiencia. En estos encuentros pudo absorber consejos y las ideas que ellos me daban”, comentó el empresario local. A su vez, aseguró que “la realidad es que Trelew necesita de una madurez política muy importante de todos aquellos que de alguna manera quieran participar en el siguiente turno electoral”.

Por otro lado, Mamet manifestó que la ciudad “presenta una situación complicada” y que es algo positivo que “haya tantas personas que quieran participar y ser el futuro jefe comunal”.

Sin embargo dejo entrever que mientras distintos partidos “se matan” en sus internas, el espacio al cual él pertenece sigue adelante generando soluciones que están disponibles para otros aspirantes a la intendencia.

“Gustavo Mac Karthy tiene 7 partidos que está viendo para ver por dónde va a ir. Yo creo que esa no es la seriedad que necesita hoy la actualidad de la ciudad. Esto sucede en líneas generales con distintos referentes y entiendo que Trelew necesita equipos técnicos, planificación, que los vecinos nos vean trabajando en el mismo sentido”, destacó Mamet y luego añadió: “Los vecinos la están pasando mal, tenemos que dejar de pensar en la rosca de la política y poner el foco en las soluciones para todos”.

En otro tramo del diálogo comentó que las principales problemáticas que presenta la localidad son la falta de empleo y la inseguridad. “Aquellos que se dedican a la actividad privada sufren lo mismo; el miedo de que te entren a robar, la incertidumbre para dónde llevar nuestros negocios, si se suma un empleado o no”.

“El sector político me demostró que se subestima a quien no se ha dedicado a la política, me ha tocado que me cierren las puertas muchas veces, cuando estaba en mi rol de empresario y eso es lo que hay que cambiar en Trelew”, dijo.

Por último, Pablo Mamet expuso que el “único interés que tenemos es llevarle a los vecinos las soluciones lo más rápido posible”.