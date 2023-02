La Unidad Piquetera se movilizó en todo el país por la baja de planes Potenciar Trabajo

En el marco de lo que las organizaciones denominaron un “Piquetazo nacional”, se llevó a cabo una protesta en gran parte del país con cortes de tránsito y movilizaciones. Las principales interrupciones y foco fue en provincia de Buenos Aires y Capital Federal, en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia también hubo réplica.

La protesta fue en demanda por las “casi 160.000 bajas del plan Potenciar Trabajo” por parte del Gobierno y el pedido de que el registro para la renovación de los beneficios “se pueda completar de manera presencial porque hay familias que no tienen conectividad” a Internet.

En tanto, desde el Ministerio de Desarrollo Social indicaron que: “No hay sorpresas, no hay recorte, no hay bajas. Sí hubo un largo proceso de revalidación de datos para que podamos administrar correctamente la asignación del programa. Los titulares que validaron su identidad en Mi Argentina y cumplen con los requisitos del programa no fueron suspendidos”.

La Unidad Piquetera que se movilizó este martes está compuesta Movimiento Barrios de Pie, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, una fracción del FOL , el Polo Obrero y el Movimiento Territorial Liberación (MTL), entre otros.