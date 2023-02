La Escuela de Triatlón del Club Huergo con un horizonte nacional

Los integrantes de la Escuela de Triatlón del Club Huergo Matías Bellido, Leonel Bellido y Bianca Tasso, junto al entrenador Jorge Bellido, se reunieron con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez.

Con el acompañamiento del Estado Municipal, los deportistas se proyectan a nivel nacional a afrontar en los próximos días.

Los triatletas comodorenses presentes en reconocidos “trias”

En el caso de Matías Bellido (16 años), quien tuvo una gran 2022, y Bianca Tasso (17 años) tienen el primer gran objetivo del año por delante y será la 37ª Edición del Triatlón Internacional Vendimia. La competencia se realizará el 25 y 26 de febrero, en el Lago del Parque General San Martín de Mendoza.

Por su parte, Leonel Bellido, de tan solo 10 años, se destacó en La Paz, logrando la primera posición en su categoría y augurando un enorme futuro en el deporte.

Al respecto, Jorge Bellido dijo que «vinimos a hablar y cerrar lo que sería la parte nacional, van a viajar Matías (Bellido) y Bianca (Tasso) a una fecha de la Copa Nacional en Mendoza, y para abril sería la gran final del campeonato argentino en Almafuerte, Córdoba».

«Matías (Bellido) ya participó de dos fechas importantes, una en La Paz, Entre Ríos, y otra en San Lorenzo, Santa Fe, saliendo segundo en ambas competencias. También estuvo su hermano Leonel Bellido, quien ganó en su categoría. Ahora se suma Bianca en este proyecto, en la categoría Desarrollo Elite, que sería sub 23, para hacer las primeras armas en una categoría de alto nivel nacional», agregó.

Sobre el acompañamiento del Estado Municipal, el entrenador resaltó que «es importante y siempre bienvenido contar con el Municipio, desde los espacios físicos para entrenar hasta la ayuda económica, no solo para este viaje sino en otras oportunidades con otros viajes».

En tanto Matías Bellido, contó que «estoy disfrutando mucho, estoy en el segundo año para participar en la categoría Elite, estoy bastante satisfecho con lo que hice el año pasado, hice un esfuerzo grande».

«Sé que muchas cosas son por todas las ganas y todo el entrenamiento que hago día a día, pero también tengo que agradecer a la Municipalidad y a mis familiares que me bancan. Nos quedan dos fechas nacionales y voy con las expectativas altas, esperemos que salga lo mejor», añadió el triatleta.

Por último, Bianca Tasso se mostró confiada para lo que será el debut a nivel nacional: «Venimos entrenando con todo, faltan muy pocos días para mi primera fecha del Campeonato Argentino de Triatlón, primera vez que voy a correr, y en categoría Elite Sub 23, así que estoy afinando detalles pero ya venimos trabajando esta temporada a full. Vamos a tratar de subir a un podio».