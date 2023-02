Servicoop concientiza sobre la importancia del agua potable

Desde la entidad madrynenses indicaron que “el desafío de tener agua potable en la costa atlántica austral, más precisamente en Puerto Madryn, requiere que, para poder contar con agua potable, la misma sea transportada desde más de 65km (desde el río más cercano). Allí, sobre el río, una serie de bombas inician el sistema de potabilización, captando el agua cruda, que luego es transportada 6.800 metros a través de un acueducto (que ya cumplió 50 años de servicio) hacia nuestra planta potabilizadora”.

A su vez, sostienen que “una vez el agua con un proceso de pre-decantación, llega a la planta potabilizadora, la cual se encuentra emplazada a la vera de la ruta nacional 3 en la en la vecina ciudad de Trelew. Cuando ya finalizaron los procesos de potabilización el agua es impulsada hasta Loma María por un sistema compuesto por 5 grande bombas, que funcionan las 24 horas y los 365 días del año”.

Para que el agua llegue desde el río hasta los hogares, comercios e industrias de Puerto Madryn, se requiere la utilización de grandes cantidades de energía, en primer instancia para impulsar el agua desde el río hasta la planta potabilizadora y luego desde la planta hasta Loma María (ubicada a una cota de 140 metros por encima del nivel del mar). “Contamos con todo un sistema de distribución de energía, dentro de nuestras instalaciones, para que los procesos de potabilización se puedan ejecutar las 24 horas del día. Además todo el proceso de potabilización, es monitoreado por personal técnico, que controla que las bombas estén funcionado correctamente, el nivel de las cisternas, los procesos dosificadores de productos químicos, etc. Esta tarea que realizan los guardias, certifican la calidad del agua que se produce en nuestra planta”, comunicaron.

En tanto, recordaron que según la OMS, la cantidad de agua utilizada por cada persona del mundo no debería sobrepasar los 50 litros diarios. Con esta cantidad, una persona debería tener agua suficiente para satisfacer todas sus necesidades (alimenticias, sanitarias e higiénicas). Sin embargo, el registro de la cooperativa arroja que en Madryn se consumen más de 300 litros diarios por persona.

Por ello, algunos consejos útiles para un consumo responsable son: Cerrar la canilla mientras se lavan los platos y utensilios de cocina; Evitar dejar correr el agua al lavar frutas y verduras; Cerrar la canilla mientras en el lavado de dientes; No descargar innecesariamente toda el agua del depósito del inodoro; Usar el lavarropas lleno y en programas ecológicos permite utilizar menos agua; No dejar correr el agua antes de meterte en la ducha; Regar con balde o recipiente y en el horario permitido; Al lavar el auto y la vereda, es preferible hacerlo con un balde y no con la manguera.