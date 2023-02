En un final cerrado, Brown se quedó con el duelo de madrynenses ante Ferro

Con un ajustado 83 – 81, Guillermo Brown se quedó este miércoles con el triunfo frente a Ferrocarril Patagónico, por una nueva jornada de la Liga Federal de básquetbol y en un duro duelo entre representantes de Puerto Madryn.

De esta forma, el conjunto que comanda Marcelo Richotti, cosechó su tercera victoria consecutiva en misma cantidad de presentaciones en el certámenes, todos sus juegos disputados en condición de local, en el Gimnasio Benito García.

Emotivo cierre con «la Banda» como ganador

Un gran marco de público se acercó a disfrutar del choque entre portuarios que tuvo como goleador en “la banda” a Fernando Montero y Facundo Varela con 18 unidades, más los 16 aportados por Marcelo Bondarenco, capitán del equipo. En Ferro, Nicolás Crauzas se erigió como goleador de su equipo y del partido, con 23 unidades.

El primer cuarto, comenzó mejor Brown, que con el pase el juego, con efectividad y buena defensa sobre su rival, sacó diferencias de 12 puntos, cerrando en 30-18 el parcial inicial. En el segundo cuarto, el conjunto que dirige Guillermo Segatti, ajustó clavijas, y basados en el armado de Denis Bosarelli y lo aportado por Carlos Altamirano, fue acortando diferencias; mientras que en los locales, entre Montero y Varela mas los buenos ingresos de juveniles como Otier y Boccardo, concretaron el triunfo parcial al cierre del primer tiempo por 50-41.

Al inicio del tercer cuarto, Brown sostuvo la diferencia, allí con buenos aportes de Valentino Jerez; mientras que “La Maquinita”, con Crauzas mas certero en el aro rival y con Lautaro García en levantada, fueron acercando en el tanteador a su equipo para que cierren el parcial con un 72 – 63.

El último cuarto, Ferro lo inicio mejor, no solo con intensa defensa, sino también García y Altamirano efectivos en sus tiros, para acortar diferencias llegando incluso con 3´24´´ por jugar a 80 – 78. Los minutos finales fueron más que disputados, plagadas de nerviosismo y emotividad, más aun con la igualdad en 80 a 3´10´´por jugar, con un doble convertido por Bondarenco para el 82-80 para Brown. Segundos después, una falta recibida por Crauzas y dos tiros libres, uno fallado y el otro anotado, pusieron a Ferro 82- 81 y obligaron a Brown a una ofensiva de la que pudiera sacar rédito. Lo logró, fue falta, dos tiros para Varela, quien anotó uno para poner el anotador en 83 para “La Banda” y en el saque de Ferro, una férrea defensa para consumir el reloj, le permitió a los browniano quedarse con el triunfo por un ajustado 83 – 81.

SINTESIS

Guillermo Brown 83 : Fernando Montero (18), Gabriel Echave (7), Valentino Jerez (11), Marcelo Bondarenco (16), Facundo Varela (18) [FI], Emanuel Ferreyra (4), Pedro Boccardo Beraza (4), Santiago Masdeu (29; Joaquín Otier (2), Patricio Rueda (1), Franco Corsi (0), Valentino Triulzi (-). DT Marcelo Richotti.

Ferrocarril Patagónico 81: Denis Bosarelli (9), Lautaro García (19), Bruno Saavedra (0), Carlos Altamirano (12), Nicolás Crauzas (23) [FI], Matias Sales (7), Thiago Riera (8), Lautaro Corsi (-), Alejo Marigual (-), Tomás Martin (-), Bruno Marani (0). DT Guillermo Segatti.

Parciales: 1° C 30 -18, 2° C 50 – 41 (20 – 23), 3° C 72 – 63 (22 – 22), 4° C 83 – 81 (11 – 18).

Árbitros: Alejandro Acevedo y Maximiliano Ávila.

Estadio Benito García

Fotos: Gentileza Stephanie Borboroglu