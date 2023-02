El Handball planifica un nuevo año con mucha actividad regional

El presidente de la Federación Chubutense de Balonmano (Fe.Chu.Ba.), Carlos Portas, se reunió con el titular de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, para diagramar la nueva temporada que se viene.

No habrá nacionales, pero si actividad regional y provincial, y la posibilidad de la visita de algún seleccionado Argentino a la ciudad.

Armando el calendario 2023 del handball chubutense

El presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez mantuvo una reunión con Carlos Portas, presidente de Fe.Chu.Ba., también junto al vicepresidente Rodrigo Cosignani, para diagramar la actividad del handball para este 2023.

«Como siempre, todos los años que nos juntamos con la gente de Comodoro Deportes, en mi carácter de presidente de la Federación Chubutense planificamos el año 2023, todo el calendario. Considerando las diferentes actividades que se hicieron, el año pasado fue intenso, trajimos un torneo internacional como nunca había habido en la Patagonia, trajimos nacionales y regionales», expresó Carlos Portas.

«Hemos visto cómo vamos a trabajar este año, que eventos podemos organizar, el apoyo que recibimos, que siempre es mucho y cuando uno a veces sale de Comodoro lo valora mucho más, comparando con otras localidades de la provincia y la Patagonia. Fundamentalmente diagramar el calendario 2023; en la Fe.Chu.Ba. tenemos renovación de autoridades dentro de dos semanas en una Asamblea aquí en Comodoro Rivadavia», explicó.

«Diagramamos estrategias en conjunto, sobre todo lo que es iniciación, que es el fuerte nuestro. Trabajar con nuestros chicos. Ahora la Patagonia se dividió en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, así que hay que trabajar muy fuerte en lo regional, haciendo a Comodoro polo central de la Patagonia Sur», sostuvo el presidente de Fe.Chu.Ba.

«Estuvimos viendo con el vicepresidente Rodrigo Cosignani todo lo que es calendario local, todo lo que es Centros de Tecnificación, que fue un gran acierto. Trabajar con las preselecciones de Chubut en cada región, tanto en el valle, la cordillera y Comodoro, de manera semipermanente, de forma que esos chicos y chicas, de 14 a 18 años, en diferentes categorías, vayan trabajando cada 15 días, y que no se los vea dos días antes de subir al micro», señaló Portas.

Calendario nacional

«Como siempre, la reunión por demás positiva. Esperamos poder traer otra vez una selección Argentina a Comodoro, a mediados de año. Creo que están todas las condiciones para hacerlo, y por lo menos se harán acá dos torneos provinciales», aseguró Carlos Portas, en relación a los eventos destacados en la ciudad.

«El calendario nacional de la CAH se armó en diciembre y este año en Comodoro no tendremos torneos nacionales. Habrá un torneo nacional en la cordillera, categoría Menores C a fines de noviembre en Esquel y Trevelin. La elección de sedes se hace por ranking, y lo que quisimos traer no nos dio, pero si para esa categoría. Este año Comodoro se tomará un descanso en ese sentido, pero estoy seguro que podremos traer alguna selección Argentina, algún torneo regional y dos o tres provinciales», cerró.