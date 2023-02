«El Depo» visita a Tristán Suárez

Esta noche, desde las 20:30 horas, el Deportivo madryn visitará a Tristán Suárez, en el cotejo que por la 2° Fecha de la Zona B del Torneo de la Primera Nacional «Campeones del Mundo», sostendrán en el Estadio «20 de octubre».

El arbitro del encuentro será José Carreras y tendrá al «Aurinegro» jugando su primer partido fuera de casa en la presenta temporada.

Madryn juega su primer partido fuera de casa de la Temporada: visita al «Lechero»

Por la 2° Fecha de la zona B de la Primera Nacional, el Torneo «Campeones del Mundo», esta noche, jugará el Deportivo Madryn en condición de visitante, midiéndose frente a Tristán Suarez.

El partido, se jugará desde las 20:30 horas, en el Estadio «20 de octubre» y contando con el arbitraje de Jose Carreras.

«E Depo» buscará este sábado en la noche obtener un resultado positivo, que le permite continuar sumando en la competencia que comenzó a disputar la pasada semana, con el empate en 0 ante Chacarita Juniors en el Estadio «Abel Sastre».

Los dirigidos por Ricardo Pancaldo, buscarán este sábado repetir una buena perfomance y porque no, sumar los primeros tres puntos en la competencia. El DT del «Aurinegro» no realizaría cambios y sostendría a los mismos once jugadores que igualaron días atrás ante «Chaca» por 0 a 0.

Mientras Madryn llega a este encuentro con un empate, su rival cayó por goleada en el debut en el certamen por la Fecha 1 ante Atlético de Rafaela. Tristán Suárez se ha armado muy bien para afrontar este certamen, con jugadores de experiencia no soplo en la categoría sino también en la primera división: han llegado jugadores como Fernando Coniglio y Christian Chimino, quienes se desempeñarán en clubes de Liga Profesional.

FÚTBOL – PRIMERA NACIONAL 2023

PROGRAMACIÓN ZONA B – FECHA 2

Viernes 17 de Febrero

Racing (Cba.) 0 – Estudiantes 1

G. y Esgrima (J.) 1 – Aldosivi (M.D.P.) 1

Ferro Carril Oeste 3 – Quilmes (DirecTV Sports) 3

Sábado 18 de Febrero

17.00 Chacarita Juniors – Villa Dálmine

Árbitro: Franco Acita.

17.00 Dep. Riestra – Brown (Adrogué)

Árbitro: Rodrigo Rivero.

20.30 Tristán Suarez – Dep. Madryn

Árbitro: José Antonio Carreras.

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar.

Asistente 2: Matías Arevalo.

Cuarto Árbitro: Germán Bermúdez.

Domingo 19 de Febrero

18.00 Mitre (S.E.) – Dep. Maipú (Mza.)

Árbitro: Adrián Franklin.

19.00 Chaco For Ever – Independiente Riv. (Mza.)

Árbitro: Andrés Gariano.

Lunes 20 de Febrero

21.10 Atlanta – Atl. de Rafaela (TyC Sports)

Árbitro: Lucas Novelli Sanz.