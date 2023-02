Apuesta a la separación de residuos

La familia Barragán, productores de vinos “Bardas al Sur”, acercan al Punto Limpio Móvil botellas de vidrio en desuso para su reciclaje.

Bardas al Sur es un emprendimiento familiar gestionado por los hermanos Barragán en Gaiman. En 2012 inician el primer viñedo, y desde el 2015 se encuentran gestionando una unidad de producción destinada a la elaboración de vinos artesanales y el agroturismo. Actualmente embotellan 3.500 y 4.000 botellas de variedades pinot noir y malbec, y tienen una capacidad para la elaboración de 5.000 unidades.

Como consecuencia, acumularon botellas de vidrio en desuso en su predio, que acercan al Punto Limpio Móvil cada miércoles de 16 a 20 horas, para su correcta disposición y posterior reciclado.

“Acopiamos botellas accidentalmente, los dos primeros años era poca la cantidad que embotellábamos, comenzamos con botellas recicladas, pero no dio resultado por varias cuestiones: no son uniformes en su tamaño, no son seguras porque pueden estar golpeadas y no son limpias. Hace un tiempo ya que compramos pallets de botellas nuevas, y embotellamos bien”, explicó Carlos Barragán

Acerca de la separación de residuos, Barragán agregó: “nos interesa la concientización, mantener la limpieza y el orden en general, más en la zona rural, donde a veces la gente hace mal uso de los contenedores”.

Separación de residuos en Gaiman

En Gaiman, la recolección de residuos secos es los días martes por la mañana, y el Punto Limpio Móvil recibe residuos secos, eléctricos y electrónicos todos los miércoles de 16 a 20 horas en la Plaza Julio A. Roca.

Al Punto Limpio Móvil los vecinos podrán acercar plásticos, metales, vidrios, papel, cartón, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y pilas.