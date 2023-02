Ana Obregón rompió el silencio y recordó su relación con Diego Maradona: “Nos vimos en Los Ángeles”

Modelo, actriz y presentadora de televisión, Ana Obregón es un ícono del espectáculo en España desde su irrupción en los medios a inicios de los ‘80, y no era de extrañar que quien allí posaría sus ojos fuera un recién llegado Diego Armando Maradona, un joven futbolista de poco más de 20 años que arribaba a Barcelona a mostrar sus dotes luego de triunfar en Boca.

La historia sobre el supuesto romance fue puesto nuevamente en el tapete por parte del ciclo Sálvame, quienes a través de entrevistas a distintas personalidades que habrían sido testigos del hecho confesaron todo lo que sabían, además de volver a la luz viejos mensajes e incluso reportajes a la prensa escrita en la que se abonaba ese flechazo.

“No sabés lo linda que es esa mujer y lo bien que besaba… Uff, no sabes lo que era esta mujer, tremenda, me quedó para siempre la belleza de esa mujer, rubia y elegante”, explicó Omar Suárez que le dijo Maradona al ver una publicidad en la que se encontraba Obregón. “Una picardía, una charla de amigos como las que hemos tenido con Diego hablando de mil mujeres. No me cabe alguna duda que le debe haber mandado algún regalo, las cosas que hacía Diego”, aseguró en declaraciones a Intrusos.

Quien también se había referido al tema fue el periodista español José Manuel “Pipi” Estrada, quien ratificó que el propio futbolista le habló del tema: “Me contó que sí tuvo un affaire con ella. Se probaron. Culminó el deseo. Culminó su fantasía”. Según él, ambos se conocieron después de que la conductora viajase a Barcelona. Allí se encontraron, incluso ella se enamoró también del auto de Diego, él se lo dejó y ella tuvo un percance: “Fue a dar una vuelta y se pega una hostia que se lo jode”.

El ciclo español que reveló los detalles de los supuestos encuentro ocurridos hace 40 años también trajo a la luz un mail que había llegado al ciclo Aquí no hay tomate, en el año 2007, donde se revelaba que: “Allá por el año 83/84, existía una discoteca llamada Chic, muy cerca del Corte Inglés de Diagonal (Barcelona). Al cabo de media hora, salió el mánager de Maradona y dándole una gratificación al aparcacoches por su discreción, le pidió que llevase el vehículo a la salida trasera. ¿Quién se metió en él y se fueron sigilosamente a dar una vuelta romántica por ahí? Maradona y Anita Obregón”. El texto fue enviado al ciclo el 3 de abril de 2007, con el asunto “Noticia Bomba”.

A pocos días de salir a la luz la noticia, el silencio de la artista española que en esa época se encontraba culminando una relación con el cantante y actor Miguel Bosé se hacía notar. Sin embargo, llegaría el momento en que rompiera el silencio, y lo hizo a través de la prensa escrita, en una entrevista exclusiva concedida a la revista Hola. Allí explicó que “es verdad que me mandaba flores cuando jugaba en España, no sé en qué equipo, me las mandaba a casa de mis padres porque yo vivía con ellos”.

Tras ello, detalló que “luego nos vimos en Los Ángeles, era un genio y le tenía cariño, pero de romance, nada. Por mi parte solo sentía amistad”. Para disipar los comentarios que surgieron los últimos días tanto en la Argentina como en España, cerró tajante con un “yo jamás he tenido un romance con Maradona”.

