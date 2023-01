Traspié de Argentina ante España en el cierre del Torneo «Domingo Bárcenas»

La Selección Argentina de Handball, cerró su participación en el Torneo Memorial Domingo Bárcenas que se disputó en Benidorm con caída ante su par de España por 31:20.

«Los Gladiadores» viajarán el miércoles a Cracovia aguardando por el debut en el Mundial que será el próximo viernes 13 de enero a las 14hs ante Países Bajos.

Cierre con derrota en el certamen amistoso pre cita mundialista

Punto final para un nuevo paso de Argentina por el tradicional cuadrangular internacional de España que tuvo a la Costa Blanca de la región de Valencia como sede. Argentina se despidió del certamen en el tercer lugar con un saldo de una victoria ante Baréin y dos derrotas frente a Rumania y los locales.

Pese al resultado final en la última fecha del torneo ante el subcampeón del Campeonato Europeo 2022 y bronce en el Mundial 2021, la Selección tuvo muy buenos pasajes, principalmente en los primeros veinte minutos en donde llegó a estar al frente del tablero, 9:8.

James Parker, con 5 tantos, fue el máximo goleador de un equipo que ante el rival más exigente del torneo mejoró su rendimiento en ataque con respecto al partido de ayer ante Rumania, pero fue irregular en los cuarenta minutos restantes y terminó cayendo por una diferencia superior al trámite general del encuentro.

Para Milano será momento de sacar conclusiones tras este valioso torneo y encarar los últimos entrenamientos previo al debut en el Mundial que se jugará en Polonia y Suecia del 11 al 29 de enero. En esta instancia, el entrenador de Los Gladiadores deberá además acortar la lista actual de 19 jugadores convocados para el Bárcenas para definir los 18 que encararán la cita ecuménica.

Como sigue la preparación y el fixture Mundial

Los Gladiadores cerrarán su puesta a punto con algunas sesiones más de trabajo en Benidorm, el 11 partirá rumbo a Cracovia y el 13 será momento del debut en el Grupo F del Mundial frente a Países Bajos, seleccionado que terminó 10° en el Campeonato Europeo 2022 y que recibió una Wild Card de parte de la IHF.

El 15, Argentina se cruzará con Noruega -2° en los Mundiales 2017 y 2019 y 5° en el Campeonato Europeo 2022-, mientras que cerrará la fase de grupos ante Macedonia del Norte el 17. Todos los partidos de la Selección en el Mundial tendrán transmisión de TyC Sports, TyC Sports Play y Directv Sports.

El partido vs. España

Un buen gol de Pablo Vainstein en el primer posicional argentino no solo sirvió para dejar atrás algunos malos recuerdos en esa fase de juego del duelo de ayer ante Rumania si no también para anticipar lo que sería un excelente comienzo de partido para Los Gladiadores.

Si bien España paso al frente rápidamente con dos goles desde 9mts, el primero firmado por Daniel Dujshebaev -autor de 4 tantos y elegido MVP del partido-, y luego se hizo fuerte en el arco con el trabajo de Gonzalo Pérez de Vargas, considerado el mejor arquero del mundo, Argentina estuvo a la altura y luego de un pasaje gol a gol paso al frente 8:6 con tres goles consecutivos de Parker, que junto a Pedro Martínez y Vainstein fueron lo mejor de la Selección albiceleste hasta ese entonces.

Incluso en inferioridad numérica, creciendo en defensa, Los Gladiadores no se achicaron y con un gol de Ignacio Pizarro se mantuvieron arriba hasta el minuto 19, 9:8, en donde llegaría el primer quiebre del partido. Porque España cambió la defensa por una bien profunda, Argentina no le encontró la vuelta, sumó pérdidas que le significaron 9 minutos sin gol y los locales con un parcial 6:0 revirtieron la historia para el 16:10 al cierre del primer tiempo.

El descanso le vino bien a los de Milano, que en el comienzo del segundo tiempo consiguieron un parcial 3:0 con goles de Francisco Lombardi y dos de Pedro Martínez, que ilusionó con la remontada. Las buenas sensaciones se ampliaron con tres defensas positivas consecutivas, en donde el trabajo de Leonel Maciel en el arco y la inteligencia de Ignacio Pizarro para sacar faltas en ataque contribuyó con la causa.

Sin embargo, y si bien la Selección se mantuvo hasta promediando el segundo tiempo manteniendo la distancia de cuatro o cinco goles abajo, 15:20, con el correr de los minutos el ataque volvió a perder fluidez, Rodrigo Corrales ahora en el arco español agrandó su figura y el partido tomo rumbo a un nuevo quiebre en el resultado que en sería el definitivo.

España volvió a complicar con su defensa 5:1 limitando a nuestra Selección a sumar por alguna individualidad de Parker, los errores no forzados en ataque reaparecieron esta vez acompañado por un mal repliegue defensivo y la distancia se amplió considerablemente por la vía del contraataque dejando como objetivo final para los últimos diez minutos la dosificación de minutos para todos los jugadores argentinos pensando en llegar de la mejor forma al Mundial.