Schwartzman ganó en su debut en Abierto de Australia

Después de varios partidos sin victorias, el tenista argentino Diego Schwartzman logró poner fin a su racha negativa e inició su participación en el Australian Open con una victoria ante el ucraniano Oleksii Krutykh (188°). El Peque debutó con un triunfo por 6-4, 6-7 (6), 6-3 y 7-6 (5) en casi cuatro horas de juego y avanzó a a la segunda ronda del primer Grand Slam del año, donde se medirá ante el estadounidense Jeffrey John Wolf (67°).

Schwartzman, ubicado actualmente en el puesto número 26 del ránking mundial, se estrenó en Melbourne Park imponiéndose en un partido largo, superando sus molestias físicas y el calor abrasador que obligó a detener las acciones de manera temporal, y finalmente cortando una pesada de ocho derrotas en fila que arrastraba desde el US Open en septiembre del 2022 para seguir en carrera.

El año pasado, donde registró 31 victorias y 26 derrotas en todo el calendario, se había impuesto a Alexei Popyrin en el Abierto de los Estados Unidos, donde luego cayó ante Frances Tiafoe e inició su cadena de caídas que continuó con Mikael Ymer (Copa Davis), Stefanos Tsitsipas (Laver Cup), Arthur Rinderknech (ATP 250 de Tel Aviv), David Goffin (ATP 250 de Amberes), Andrey Rublev (ATP 500 de Viena), Maxime Cressy (Masters 1000 de París) y el reciente retiro por lesión ante Jenson Brooksby en Auckland.

“La preparación no fue la mejor. No pude entrenar con otros jugadores y recién ayer hice algunos puntos con uno de los chicos de sparring que te ofrece el torneo. Era un poco incógnita y por suerte salió bien”, aseguró el Peque, quien utilizó un vendaje en la pierna afectada.

Su problema en el aductor de la pierna izquierda lo tiene a mal traer desde el ATP 250 Auckland y su aparición en el Australia Open estuvo en duda hasta último momento. No obstante, logró adaptarse a las condiciones que le propuso su duelo contra Oleksii Krutykh para llevarse la victoria.

“El jugador que enfrenté no provocaba rallies muy largos y eso me ayudaba un poco a no tener que correr tantas veces para evitar sentir dolor. De esa manera se hacían los puntos más cortos y me favorecía”, argumentó Schwartzman en la conferencia de prensa posterior al encuentro. Ahora, deberá enfrentarse ante al norteamericano Jeffrey John Wolf, quien viene de superar al crédito local Jordan Thompson (88°) por 6-3, 3-6, 6-4 y 7-5.

Además del Peque, también debutaron en el Abierto de Australia los argentinos Facundo Bagnis y Pedro Cachín, aunque ambos se despidieron del certamen: Bagnis (90º), no pudo con el británico Daniel Evans (27º), quien lo doblegó por 6-4, 4-6, 6-4 y 6-4; mientras que Cachín (59º) cayó en manos del español Pablo Carreño Busta (15º) por 7-6 (4), 6-1 y 7-6 (3).