Rodrigo Tapari hizo bailar a Playa Unión

En el marco de la 39º edición de la Fiesta Nacional del Atlántico Sur, el cantante Rodrigo Tapari mostró su talento ante miles de personas en Playa Unión en el escenario del Anfiteatro.

Tapari brindó un concierto al nivel de la excelencia internacional de la movida tropical con el prestigio que ha logrado a lo largo de su más de 20 años de carrera musical y para el disfrute de familias enteras en esta temporada de verano.

El ex Ráfaga deslumbró al público capitalino y de toda la región del Valle que se hizo presente en el Anfiteatro delata Unión y disfrutaron al ritmo de composiciones como “Ya no me llames”, “Para qué sufrir”, “No te vayas”, “Una Cerveza”, “Acá me tenés”, “Fue difícil” y “Roto”, entre otras.

El amor como salida de las adicciones

Horas antes del recital, el cantante ofreció una conferencia de prensa junto al intendente de Rawson, Damián Biss, mostrando su alegría de estar en el sur “realmente es un placer que nos tengan en cuenta” agradeciendo la invitación.

Tapari también tuvo un instante para comentar su etapa de superación después de un largo tiempo de adicciones, señalando que “la salida de las drogas y el alcohol se da con la paz y el amor y eso no se compra con nada y sobre todo con el amor de Dios”.

Rescató que uno de los puntos que “lleva a momentos complicados tiene que ver con la soledad, me pasó, yo tuve todo pero estaba solo” asegurando que “todo parte desde el amor que no se llena con salidas nocturnas, ni con drogas, ni con alcohol”.

El compositor recalcó que en el presente “estoy en una etapa muy linda y lo fundamental, hago lo que quiero mirando hacia el público y su disfrute. Eso es elemental, lo importante”.