Radicales de Trevelin esperan la convención provincial para saber si continúa la alianza con el PRO

La concejala de Juntos por el Cambio Ana Laura Ortiz analizó las tareas legislativas del 2022 en Trevelin y habló lo que esperan para el año en curso de cara a las elecciones.

“Fue un año de arduo trabajo. El Concejo Deliberante trabajó mucho con la cercanía al vecino, tuvimos reuniones con distintas asociaciones, instituciones, agrupaciones sobre las problemáticas del 2022 para normar y dar respuesta a las necesidades de todas las partes”, comentó la edila de extracción radical.

Por otro lado, sostuvo que hubo Comisiones que en el 2022 no trabajaron. “Las presidencias están a cargo del oficialismo, que es el Frente Patriótico, y no hubo ni un llamado a trabajo de Comisión. No necesariamente necesitamos tener una nota de ingreso de un vecino para trabajar. Los concejales podemos salir a buscar qué necesidades hay en la población y avanzar con proyectos o comunicaciones y eso no ha sucedido en este año que pasó”, criticó Ortiz.

A su vez, aclaró que “sí hubo mucho trabajo en la Comisión de Obras Públicas, con expedientes muy importantes que representan la mejora sustancial en diversos aspectos”.

En tanto, Ortiz comunicó que el bloque al cual pertenece “siempre estuvo abierto a cualquiera de los miembros de la alianza” para trabajar en distintos proyectos. “Nosotros llegamos gracias al frente conformó la UCR con el PRO y siempre hemos dialogado entre todos sobre cómo ha sido nuestro trabajo”, dijo.

Por último, manifestó que si bien hay charlas constantemente entre las partes, aún no se han sentado a dialogar sobre la campaña electoral y de cómo encararán el acto eleccionario del 2023. “El radicalismo Trevelin está esperando las decisiones del partido provincial. Una vez que tengamos definido lo que se plantee en la convención, ahí se alinearán cada uno de los Comité y se establecerá qué realizaremos con la alianza, si continuamos o no”.