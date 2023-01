Nuevo curso laboral en Trelew

Se trata del Taller de Orientación Laboral, para mejorar las posibilidades de trabajo de personas de todas las edades. Comenzará en marzo junto a las demás propuestas de empleo y capacitación que la ciudad implementa, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

La Coordinación de Empleo Social del Municipio anunció este martes la puesta en marcha del Taller de Orientación Laboral (TOL), un nuevo programa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, destinado a personas mayores de 18 años, sin límite edad.

La iniciativa, que se pondrá en marcha en marzo, reemplazará al Curso de Introdución al Trabajo (CIT), que se dictó hasta el 2022, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

El TOL atenderá un grupo de 30 personas por mes, con un incentivo económico de 25 mil pesos.

El coordinador de Empleo Social del Municipio, Ricardo Meli, explicó que «gracias a esta nueva propuesta se podrá llegar con la capacitación laboral a más personas. Antes se capacitaba una vez por semana, ahora serán dos días por semana. A diferencia del CIT que duraba tres meses, este taller nos permitirá ir renovando los grupos todos los meses».

Cierre

Este martes se realizó el cierre del último Curso de Introducción al Trabajo que se dictó en 2022.

«El programa capacitó a los jóvenes a la hora de realizar su presentación laboral, en como armar un Curriculum Vitae, y todo lo que conlleva estar frente a un empleador», contó Meli.

«Fueron tres meses de capacitación. Hoy cerramos el último curso correspondiente al año 2022 para volver en marzo a retomar con todas las

ofertas que tenemos para la población para este año», precisó.

Más capacitaciones para fortalecer oportunidades laborales

El Programa Promover ofrece acompañamiento a personas con discapacidad en el desarrollo de su proyecto ocupacional para insertarse en empleos de calidad y/o desarrollar emprendimientos de manera independiente. Está dirigido a personas mayores de 18 años, que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) y que se encuentren desocupadas. La iniciativa es compatible con la pensión por discapacidad.

Otra de las propuestas disponibles es el Programa de Empleo Independiente dirigido a personas que participan en algún programa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, trabajadores independientes que tengan un oficio activo, que no estén registrados en la AFIP, no perciban ningún beneficio social y no registren obra social.

A través de esta iniciativa se brinda apoyo, orientación y medios para desarrollar emprendimientos, capacitación en gestión empresarial, ayuda para formular el plan de negocios y acompañamiento con tutorías.

El Municipio ofrece, además, distintas instancias de capacitación con el objetivo de mejorar las posibilidades laborales de personas de distintas edades. En ese marco, en el mes de febrero abren las inscripciones para distintos talleres presenciales que se dictan en Centros de Promoción Social, Sedes Vecinales, Escuelas, Bibliotecas y en la oficina de Empleo Social. El objetivo es fortalecer los conocimientos, que las personas puedan ampliar sus Curriculum Vitae y brindar herramientas para una mejor salida laboral en áreas como la informática, administrativa y de idiomas.

Inscripciones

La oferta de talleres es para personas mayores de 18 años, que deben presentar fotocopia de DNI y Constancia de CUIL al momento de la inscripción. Para mayor información se puede consultar en la página de Facebook Oficina Capacitaciones Trelew; en la Oficina de Empleo, ubicada en San Martín N°536, de lunes a viernes entre las 8 y las 14; o telefónicamente al 2804-435890.