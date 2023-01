La Seleccion Argentina de Handball disputa partidos amistosos previos al Mundial

La Selección Argentina de Handball se reunirá en Benidorm, España, para la puesta a punto final de cara al Mundial 2023 en Polonia y Suecia.

De esta forma, «Los Gladiadores», serán parte del Torneo denominado «Domingo Bárcenas», en formato cuadrangular midiéndose ante España, Baréin y Rumania.

«Los Gladiadores» sumarán rodaje en España

Bajo la conducción de Guillermo Milano, la Selección Argentina de Handball masculina, afrontará el próximo Mundial apuntando a igualar o mejorar su marca más importante: el puesto 11° en el último Mundial en Egipto.

En ese contexto, será valiosa la oportunidad de disputar el tradicional Domingo Bárcenas, entre el 5 y el 7 de enero con televisación de TyC Sports, ante un rival de élite como lo es el local España: subcampeón del Campeonato Europeo 2022 y bronce en el Mundial 2021. También participarán Baréin —subcampeón asiático y rival al que Argentina superó 24:21 en la primera ronda de la última cita ecuménica— y Rumania, un seleccionado de segundo orden en su continente.

Argentina se reunirá mañana miércoles 4 en Benidorm, en la Costa Blanca de la región de Valencia. Permanecerá allí hasta el 10 de enero, en tanto que el 11 partirá rumbo a Cracovia, Polonia. En esa ciudad hará su debut mundialista el 13 de enero ante Países Bajos, seleccionado que terminó 10° en el Campeonato Europeo 2022 y que recibió una Wild Card de parte de la IHF. El 15, Argentina se cruzará con Noruega —2° en los Mundiales 2017 y 2019 y 5° en el Campeonato Europeo 2022—, mientras que cerrará la fase de grupos ante Macedonia del Norte el 17.

El equipo albiceleste, que clasificó al Mundial luego de terminar en 2° lugar en el Torneo Sur-Centro Recife 2022 llevado a cabo en enero y que se consagró este año en los Juegos Suramericanos de Asunción, tendrá 19 nombres para jugar el Bárcenas. Guillermo Milano deberá acortar esa lista a 18 previo al inicio del Mundial.

HANBDALL. – TORNEO DOMINGO BÁRCENAS

EN ESPAÑA

Fixture del Torneo Memorial Domingo Bárcenas (hora ARG) | TV: TyC Sports y TyC Sports Play

Jueves 5 | 11:45hs Argentina vs. Baréin

Viernes 6 | 12:45hs Rumania vs. Argentina

Sábado 7 | 14hs España vs. Argentina