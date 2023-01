Juicio por el crimen de Lucio Dupuy: cuándo se conocerá el veredicto

Antes de su muerte, Lucio había sido asistido médicamente al menos cinco veces en tres meses por traumatismos. Los médicos que vieron sus lesiones no denunciaron nada. Tampoco su jardín de infantes. Una jueza de familia había decidido que Lucio viva con sus presuntas asesinas, sin realizar estudio socioambiental alguno.

El juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el menor de 5 años que fue abusado sexualmente y asesinado a golpes a La Pampa a fines de noviembre de 2021, se retomará el jueves 2 de febrero. Ese día los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora, del Tribunal de Santa Rosa, deberán resolver la culpabilidad o inocencia de las acusadas, la madre del menor, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.

Según se informó, si las mujeres son declaradas culpables, el 2 de febrero no se les fijará una pena, ya que para ello habrá una nueva audiencia, que se realizará en un plazo no mayor a los 15 días a partir de conocerse el fallo.

El 22 de diciembre pasado, luego de que finalizaran los alegatos, el fiscal pidió que la madre de la víctima y su pareja sean declaradas culpables del «homicidio calificado y abuso sexual» de la víctima, delitos que prevén la prisión perpetua. A su vez, la querella introdujo en su acusación el agravante de «odio de género». Por otro lado, las defensas plantearon la hipótesis de un hecho «preterintencional», es decir, cuando el agresor tiene intenciones de causar un daño pero no la muerte.

El juicio comenzó en diciembre del año pasado, donde ambas mujeres declararon frente al Tribunal. El relato más destacado y que generó enojo fue el de Abigail Páez: «Mi intención jamás fue lastimarlo y mucho menos matarlo. Me duele en el alma, lo extraño mucho».

En tanto, la mamá de Lucio también tuvo la oportunidad de dar testimonio: «Cuando lo dejé en mi casa, me saludó, estaba con vida. Al día de hoy sigo sin poder creerlo. A muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente. Yo a Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio, y dijeron un montón de cosas sobre mi supuesto rechazo a la maternidad», expresó.

Antes de que finalizara el 2022, el padre de Lucio, Christian Dupuy, había convocado a sus seres queridos y vecinos a una última marcha en reclamo de Justicia por la muerte de su hijo a través de Facebook, y además se había mostrado confiado en que la Justicia condenará a las acusadas. “Está todo encaminado, el juicio sigue adelante y hay que esperar la sentencia. Esperamos la fecha de la condena para dejar descansar a Lucio. Va terminando todo”, consideró.

El crimen de Lucio Dupuy

El crimen de Lucio Dupuy ocurrió el 26 de noviembre de 2021. Según la autopsia, «presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data» y el deceso se produjo por una «hemorragia interna».

Por la muerte del menor detuvieron a su madre y a la pareja de ésta, quienes en un primer momento estuvieron alojadas en la seccional 6ta. de Santa Rosa, donde recibieron duras agresiones, por lo que luego las derivaron a San Luis.

Tras la muerte de Lucio se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesional alguno al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.

Por tal motivo, se inició una investigación administrativa a nivel gubernamental para establecer responsabilidades de funcionarios en la omisión de denuncias que pudieron haber evitado este desenlace.