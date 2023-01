En su preparación para el Mundial, «Los Gladiadores» perdieron su segundo juego

La Selección Argentina de handball masculino, disputó este viernes su segundo juego por el Torneo Cuadrangular previo al Mundial que se disputa en España.

Fue derrota de los argentinos ante Rumania; pero este sábado buscarán la revancha ante el conjunto anfitrión.

Traspié frente a los rumanos

«Los Gladiadores» no tuvieron un buen primer tiempo y cayeron ante el seleccionado europeo 26:31 por la segunda fecha del cuadrangular internacional que se disputa en España como preparación para el Mundial.

Este sábado en la tarde de nuestro país, desde las 14 hs, jugarán su último partido del torneo ante la Selección local.

El elenco albiceleste no pudo repetir el buen rendimiento mostrado ayer en la victoria en el debut ante Baréin y cayó ante Rumania, rival de mayor exigencia, en su segundo encuentro del Torneo Memorial Domingo Bárcenas, certamen que se celebra en Benidorm hasta el sábado.

Los dirigidos por Guillermo Milano alternaron buenos y malos pasajes de juego, fueron de menor a mayor, pero no les alcanzó para revertir unos esquivos primeros treinta minutos en donde Rumania sacó una importante diferencia de siete goles.

Federico Pizarro, con 6 goles, fue el máximo anotador de una Selección que le costó progresar en ataque y que terminó pagando muy caro la gran cantidad de pérdidas en ese aspecto de juego.