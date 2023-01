El aumento del 38% a estatales será en tramos

Luego del auspicioso anuncio del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, de un incremento del 38%, el ministro de Gobierno detalló que la recomposición será en 5 tramos. El primero de ellos constará de un 12% con el sueldo de febrero, un 6% con los haberes de marzo, un 6% con el sueldo de mayo, un 7% en junio y un 7% en agosto.

El funcionario provincial Cristián Ayala aseguró que “este incremento es fruto de una negociación con los representantes de los trabajadores, no es una decisión unilateral del Gobernador Arcioni. Esto ya está firmado en paritaria”.

Además, el ministro señaló que “hoy se ordenó la provincia, se cancelaron las deudas y se cumplió con las obligaciones del estado, se están pagando los sueldos y esto permite terminar con la precarización”.

Por su parte, el Secretario General de la ATECH sostuvo que ellos aún no firmaron nada y que esperan que el anuncio se concrete. “Queremos que no quede solo en palabras”, manifestó Daniel Murfhy.

Por otro lado, enfatizó que en los próximos días comenzarán las reuniones con los representantes de la entidad gremial a fin de establecer una posición formal en cuanto al anuncio realizado por el Gobernador.

“Quiero recalcar que es un anunció, no un acuerdo, una paritaria. No fuimos convocados, no hemos visto lo que dijo Arcioni por lo que no lo pudimos analizar el porcentaje”, dijo el líder gremial.

En tanto, también aseguró que “ellos pretenden que el aumento no sea a largo plazo y en cuotas, ya que venimos con un atraso salarial desde el 2020. El año pasado rompimos el congelamiento salarial pero no alcanzó la inflación del 2022”, sentenció