Crece la expectativa de un acuerdo entre Sastre y Luque

El vicegobernador Ricardo Sastre, pretenso candidato a la gobernación no descarta alcanzar un acuerdo con el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque de cara a las elecciones.

Sastre confió en diálogo con la prensa que mantiene conversaciones con el comodorense, aunque no anticipó detalles. Crece la expectativa respecto de la convocatoria a elecciones en la provincia, y si bien se hablaba de la posibilidad de adelantar los comicios en Chubut respecto de las nacionales, no está confirmado que el acto eleccionario sea en el mes de abril.

“Si uno mira Neuquén y Río Negro son el 16 de abril pero es difícil que lleguemos. Creo que el gobernador va a optar por el mes de mayo o junio” dijo Sastre, quien manifestó que “vamos a seguir hablando y conversando de las decisiones que vamos a tomar respecto al adelantamiento y conformación de una lista”.