Buscan a un kayakista y hallan embarcación abandonada en el Lago Argentino

En el medio de la búsqueda del kayakista Fabián Pérez, que está desaparecido en el Lago Argentino hace una semana, un hallazgo preocupó a las autoridades de diferentes fuerzas.

l Grupo de Operaciones Rurales de la Policía de Santa Cruz, con sede en El Calafate, se encuentra colaborando con la búsqueda mediante rastrillajes a caballo en la costa sur del lago, cumpliendo con un recorrido que llega hasta la zona de las nacientes del río Santa Cruz.

Horas antes, el personal se encontró con un velero, con motor fuera de borda, y todo el equipamiento intacto. Además, en la costa había indumentaria mojada.

Los efectivos buscaron en los alrededores y no encontraron a ninguna persona, dando aviso a la Prefectura Naval. Prefectura pudo dar con el propietario de la embarcación, quien les explicó que había salido a navegar pero que no pudo continuar por las condiciones de mal tiempo, por lo que prefirió no emprender el viaje de regreso e irse hasta ese sector de la costa.

Sin embargo, Prefectura no había recibido aviso de alguna emergencia.

El hombre dejó el velero e indumentaria y se volvió por vía terrestre, pedido de ayuda mediante, indicando que buscaría la embarcación cuando mejorasen las condiciones del viento.