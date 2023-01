Argentina afrontará el inicio de la Copa Davis sin Schwartzman y Pedro Cachín, que hará su debut

El capitán del equipo argentino de la Copa Davis, Guillermo Coria, definió hoy sus convocados para visitar a Finlandia en los qualifiers del certamen.

Se destaca la ausencia de su primera raqueta, Diego «Peque» Schwartzman, y la aparición de un debutante: el cordobés Pedro Cachín.

Definidos los convocados al duelo ante Finlandia

El capitán del equipo, Guillermo Coria, convocó por primera vez a tenista de Bell Ville, Pedro Cachín, junto con Francisco Cerúndolo, Máximo González y Andrés Molteni, quienes serán los encargados de jugar con los escandinavos entre el 4 y 5 de febrero en el Espoo Metro Arena, ubicado a 20 minutos de la capital Helsinki, sobre superficie rápida y bajo techo.

La serie, que tiene como único antecedente una victoria argentina por 5-0 en 1960 en esa misma ciudad, pondrá en juego un cupo en las Finales de la competencia a partir del 11 de septiembre. El programa de juego incluye dos singles y un dobles en el primer día y los dos singles restantes el segundo.

Cachín (57° ATP), de 27 años, es la gran novedad de la convocatoria y puede convertirse en el argentino número 87 en representar al tenis argentino en la Copa Davis. «Es un sueño hecho realidad, lo esperé y perseguí muchos años. En un momento lo vi muy lejano y el año pasado se dieron muchas cosas que quizá no me la esperaba tan rápido pero no me sorprende porque las busque mucho», compartió en diálogo con la web de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

El cordobés llega del mejor año de su carrera que le permitió subir casi 200 puestos en el ranking mundial, llegar al cuadro principal en Roland Garros desde la clasificación y acceder a la tercera ronda del US Open.

«Decidimos convocar a Cachín porque creemos que es el momento que puede debutar en el equipo. Tuvo un gran 2022 con giras en cancha rápida, está con un nivel muy alto, con mucha confianza y lo vemos preparado para afrontar esta serie», explicó Coria, quien podría sumar más adelante a otro debutante, Tomás Etcheverrry.

En tanto, Andrés Molteni (38° ATP) regresa al equipo en lugar de Horacio Zeballos luego de su única actuación en 2017 frente a Kazajistán; mientras que Cerúndolo (30° ATP) se mantuvo en la citación tras su presencia en septiembre pasado ante Italia y Croacia; mientras que González recibió su novena convocatoria desde su debut en 2017.

El equipo local llega a esta instancia luego de superar con comodidad (5-0) a Nueva Zelanda en los playoffs del Grupo Mundial I en septiembre pasado. El capitán, Jarkko Nieminen, convocó a los mismos jugadores que en aquella serie: Emil Ruusuvuori (40º), Otto Virtanen (176º), Eero Vasa (1069º), Patrick Nicklas-Salminen (1202º) y al doblista Harry Heliovaara (11º).

La Davis 2023 tiene definidos a los cuatro los países que avanzaron directamente a las Finales de 2023: Canadá y Australia, campeón y subcampeón de la edición 2022, más Italia y España que recibieron invitaciones especiales.