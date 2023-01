ANSES advierte que hay 10 mil chubutenses en riesgo de no jubilarse

Miles de personas no podrán jubilarse si no se aprueba la Ley de Pago de Deuda Previsional. Así lo informó este lunes la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), al asegurar que cerca de 800 mil argentinas y argentinos de todo el país no podrán acceder a su jubilación en 2023, en caso de no sancionarse la Ley de Pago de Deuda Previsional, que debe tratarse en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

En ese sentido, afirman que si no se sanciona esta ley, la cantidad de argentinas y argentinos perjudicados serán, aproximadamente, 268 mil en Buenos Aires; 91 mil en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 54 mil en Córdoba; 48 mil en Santa Fe; 29 mil en Mendoza; 23 mil en Tucumán; 22 mil en Misiones; 22 mil en Chaco; 21 mil en Salta; 21 mil en Corrientes; 17 mil en Entre Ríos; 17 mil en Formosa; 15 mil en Santiago del Estero; 10 mil en Jujuy; 10 mil en San Juan; 10 mil en Chubut; 10 mil en Neuquén; 10 mil en Río Negro; 9 mil en Santa Cruz; 8 mil en San Luis; 4 mil en La Pampa; 4 mil en La Rioja; 4 mil en Catamarca y 2 mil en Tierra del Fuego.