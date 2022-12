“Uno tiene la obligación de gobernar para todos”

Este viernes, en Alto Río Senguer, el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó la entrega de aportes y firmas de convenios para viviendas y mejoramientos habitacionales para lo localidad.

Del acto, realizado en el Salón de Usos Múltiples del Centro de Jubilados y Pensionados, participaron también el intendente local Miguel López Gutiérrez, el ministro de Desarrollo Social Luis Aguilera y su par de Salud Miryám Monasterolo, la gerente general del IPV Ivana Papaianni, el secretario de Bosques Rodrigo Roveta, el titular del IAS-Lotería del Chubut Luis María Aguirre, el diputado provincialEmiliano Mongilardi, el subsecretario de Agricultura Claudio Mosqueira, el referente local Miguel Mongilardi, la presidenta del Centro de Jubilados Antonia Montiel, personal docente y sanitario, brigadistas, referentes sociales y deportivos, vecinos y vecinas de la localidad.

Cumplir con los sueños postergados

En su discurso, Arcioni agradeció a la presidenta del Centro de Jubilados, Antonia Montiel, y destacó: “Nos llena de orgullo estar con todos los funcionarios trabajando y ver el trabajo que hace cada una de las instituciones. Lo felicito al señor director de la Escuela por no bajar los brazos, y mantener la educación como lo están haciendo aquí en Rio Senguer. Ayer estuvimos recorriendo las escuelas, varias instituciones y vamos a estar haciendo lo posible para poder seguir avanzando y cumplir con sus sueños que tienen postergados”.

A su vez, el Mandatario expresó: “Soy de los que cuando se firman y se hacen las cosas, las anuncia. El valor de la palabra es muy importante, como también la tenacidad y el esfuerzo. Nos tocó bravo, ustedes saben mejor que nadie que nos tocó una situación económica difícil, como le tocó a la Provincia, pero lo pudimos revertir con mucha actitud y templanza; porque hay que aguantar, levantarse temprano todos los días cuando sabes que estás en falta, porque debes, y que hay mucha gente que depende de uno”.

Y añadió: “Pero cuando uno tiene la convicción, sabiendo que las cosas están bien y se van a revertir, luego el esfuerzo tiene sus frutos. Ahí es donde yo quiero agradecer a todos y cada uno que confiaron, más allá de estar en la vereda de en frente. Cuando uno es el Gobernador tiene que ser el responsable, porque tenés la obligación, si no, dedícate a otra cosa”.

La obligación de gobernar para todos

En otro pasaje de su discurso, Arcioni agradeció “a todos los que confiaron y nos apuntalaron para poder revertir esta situación tan difícil, les agradezco. A todo el pueblo de Río Senguer, les digo que este es un lugar que quiero mucho, tenemos grandes referentes que están trabajando, hemos acompañado al municipio y lo vamos a seguir acompañando con la puesta en marcha de la fábrica de adoquines, con las ocho viviendas que lamentablemente no las pudieron terminar, ahí vamos a estar acompañándolos, como todos y cada uno de los proyectos que tengan. Acá hay que traccionar con el gobierno Nacional, Provincial y Municipal”.

“Algo que nos ha caracterizado a nosotros es no tener diferencias con nadie, esas viejas prácticas políticas en las que si vos no eras de mi partido se te castigaba económicamente, en este gobierno no”, señaló Arcioni y precisó que “no soy de confrontar, insultar ni mucho menos, yo si tengo que discutir algo lo hago entre cuatro paredes pero jamás públicamente porque la gente no se merece eso, no nos votan para faltarnos el respeto o para decirnos mentiras, nos votan para que solucionemos los problemas. Uno tiene la obligación de gobernar absolutamente para todos, y así lo demostramos en cada una de las localidades”.

En ese contexto, Arcioni subrayó que “las grietas y los insultos no sirven de nada, y cada uno de ustedes no lo quiere, quieren gente que les solucionen los problemas, que la ayude a tener una vida más digna en cada una de las localidades. Que la gente trabaje, se comprometa y cumpla con la palabra y no firmar cosas y decir cosas que no se pueden cumplir. Vamos por lo concreto y próximamente lo veremos y vamos a trabajar para que sea posible, pero no jugar con las esperanzas y las ilusiones de la gente, eso jamás”.

Para finalizar, el Gobernador envió un saludo a la comunidad de Telsen, y dijo que “hoy lamentablemente no podemos estar en el aniversario, y quiero aprovechar desde acá para mandarles un fuerte abrazo a todos los amigos de Telsen por su aniversario”.

“Decirle a mi querido pueblo de Río Senguer que acá tienen un Gobernador que va a trabajar siempre para adelante y para el bienestar de todos y cada uno de los chubutenses. Que tengan unas felices fiestas, y que el año que viene lo encaremos con toda fuerza, con todas las ganas y con toda la esperanza que tenemos los chubutenses”, culminó.

Trabajar en conjunto

A su turno, el intendente López Gutiérrez expresó: “Ayer charlamos mucho con el Gobernador, estuvimos más de una hora conversando, hablamos de Chubut, de Alberto, de Cristina, de otros intendentes, y de las necesidades y oportunidades que necesita Río Senguer, en esa charla en algunos lugares concordamos y en otros no, eso forma parte de la democracia lógica y verdadera que tenemos en el pueblo”.

“Hacer política es hacer comunidad y hacer comunidad es proyectar, discutir y consensuar, y nosotros estamos siempre en esas etapas de proyectar, discutir y consensuar, sea cual fuera el cargo político que tengamos. El pueblo de Senguer entendió lo que estamos diciendo hace mucho años, acá ganó el grupo de trabajo de López Gutiérrez, pero el gobernador es Mariano Arcioni, somos de distintos espacios políticos pero no de distinta política, la política es una sola, no estamos ni extremadamente a la derecha ni a la izquierda, somos partidos de centro, no tenemos diferencias ideológicas, hemos tenido diferencias de otro tipo pero consensuamos y concordamos con el Gobernador que hay que ponerse a trabajar en conjunto para sacar adelante esta región”, sostuvo el Intendente.

“Ayer le contaba al Gobernador que logramos conseguir una fábrica de adoquines, manifestaba que es intención de este Gobierno que Senguer se transforme en un polo productivo de adoquines para veredas de todos los pueblos que integran el departamento Senguer, hicimos algunos acuerdos de palabra con Vialidad Provincial para hacer las capacitaciones, le contaba que instalamos un punto digital, estamos instalando la fibra óptica en el pueblo, todos proyectos que de alguna u otra manera han ingresado a través de este municipio, a veces a través de Provincia, o de Nación”, detalló López Gutiérrez y agregó: “estamos trabajando con Bosques muy fuertemente, con el hospital de Senguer, conseguimos instalar un vivero de plantas nativas, hicimos un acuerdo con Rodrigo Roveta -Secretario de Bosques-, y el personal municipal, para pasar adscriptos a esa repartición y trabajar en ese vivero”.

Para finalizar, López Gutiérrez afirmó que “en lo personal, contento porque hemos mantenido una charla muy productiva con el Gobernador, abordamos muchos temas que tienen que ver con la política de Estado”, y agradeció “la presencia del Gobierno, de varios secretarios y ministros con los cuales siempre tenemos diálogo, y me parece muy importante trabajar en conjunto”.