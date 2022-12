Trevelin festejó su aniversario

Se realizó un acto encabezado por Héctor Ingram, el intendente de la localidad, para conmemorar un año más de su nacimiento.

Antes de realizar su discurso Ingram le entregó un reconocimiento a Néstor Prado, jefe del regimiento del ejército y a Cristian Dinamarca, jefe de aviación, quienes colaboraron en diversas tareas durante la pandemia. “Dos personas que me he encontrado en la gestión y la verdad que nos han dado una mano bastante importante a nosotros. En la época de emergencia, en algunas épocas que no ha sido fácil, ellos han estado y han colaborado no solamente con la gestión, sino con todos los vecinos y vecinas, con Trevelin y también con los parajes, muchas gracias”, expresó el intendente.

“No conocer la historia, los hechos históricos y quienes lo protagonizaron y en qué contexto, nos impide analizar el presente”, comenzó diciendo en su discurso Ingram. “Los integrantes de la comisión evaluadora del patrimonio histórico, cultural y natural propusieron que el 5 de diciembre de 1918 debería ser considerada como la fecha fundacional de Trevelin y esto fue un acierto”, agregó.

“El potencial que vieron los Evans, Jones, Owen y Morgan, fue el mismo que desde tiempos antiguos supieron valorar a los pueblos originarios mapuches y tehuelches, el mismo que luego con las distintas corrientes migratorias atrajo a chilenos, libaneses, turcos, españoles, italianos y otras colectividades que terminaron por elegir este lugar”, expresó el intendente de Trevelin.

“Nada nuevo descubro al señalar la gran riqueza natural y paisajística que nos rodea, la fecundidad de la tierra que pisamos, el valor del agua que nos nutre y el enorme capital cultural y el trabajo de las familias trevelinenses”, continuó en su discurso.

Para finalizar agregó: “Por ello, al conmemorar nuestro aniversario a invito a que renovemos esa expresión de esperanza en nuestro futuro, trabajando en el presente, sabiendo que los frutos serán cosechados por las generaciones que nos seguirán”.