Tres clubes chubutenses se alistan para su participación en la Liga Federal

La Confederación Argentina de Básquetbol, a través de su Departamento de Competencias, brindó mayores detalles de lo que será la próxima edición de La Liga Federal 2023.

El comienzo del certamen está previsto para el 28 de enero próximo y ya hay tres clubes de la provincia del Chubut, representando a la Federación de Básquet, inscriptos para ser parte como son los casos de Racing Club y Guillermo Brown como campeón y subcampeón del Pre Federal y Ferrocarril Patagónico que concretó su inscripción, en rama masculina.

A fines de enero inicia la Liga Federal 2023

Con 130 equipos de 22 provincias, la Fase Regular de la Temporada 2023 de la Liga Federal de Básquet tendrá un total de 1100 encuentros, estando los equipos clubes divididos en 8 zonas/regiones y estos a su vez se dividirán en dos grupos.

La instancia clasificatoria se disputará en 15 semanas, comenzando el 28 de enero; mientras que los dos primeros equipos de cada zona serán los clasificados a Play Off, finalizando el 14 de mayo.

Los equipos ubicados del 5° al 8° lugar disputarán la instancia de Play In (5° vs 8° y 6° vs 7°, el 20 de mayo) para luego pasar los dos ganadores a enfrentar a los equipos ubicados en la 3° y 4° posición (27 de mayo)

Los cuatro finalistas de cada subzona jugarán Playoff a tres partidos (31 de mayo, 3 y 4 de junio), obteniendo así a los cuatro ganadores de cada región.

Los cruces entre regiones se darán al mejor de tres partidos comenzando con los 16° de Final. Las finales de La Liga Federal 2023 están previstas para finales de julio.

Participantes chubutenses

De cara a esta tercera categoría del básquet argentino, los clubes de Chubut ya realizaron su inscripción formal, dada a través de la Federación de Básquet del Chubut.

En la rama masculina, estará el campeón del Pre Federal, Racing Club de Trelew y el subcampeón, Guillermo Brown, como así también Ferrocarril Patagónico, que concretó su inscripción.

Vale destacar que además de los equipos de Chubut, como representantes de la región Patagónica, estarán por Neuquén, el Club Biguá y por Río Negro, estarán Club Social y Deportivo Roca y Unión de Río Colorado. Por La Pampa, mientras, participarán Independiente de General Pico, Ferro Carril Oeste de General Pico, All Boys de Santa Rosa y General Villegas.