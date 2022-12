Provincia avanza con obras fundamentales para la Comarca Andina

El ministro de Infraestructura, Energía y Planificación de Chubut, Gustavo Aguilera, habló con AZM Radio sobre el avance significativo que tuvo lugar días atrás con la firma del contrato de obra con la empresa IN.CO.PA SRL que contempla el inicio de los trabajos de la “ampliación del abastecimiento eléctrico a la Comarca Andina del Paralelo 42” cuyo presupuesto es de 789 millones de pesos.

Sostuvo que este proyecto traerá un beneficio significativo para El Maitén, Lago Puelo, El Hoyo, Cholila y Epuyén. “Esto permitirá la radicación de emprendimientos privados”, sostuvo y luego agregó que “fueron muchos años de no invertir en obras trascendentales y que exceden a una gestión. Muchas veces como no se inauguran hay una decisión política de no hacerlas. Sin embargo, el gobernador Arcioni tuvo la decisión de avanzar con la ampliación del abastecimiento eléctrico para la Comarca Andina”.

Por otro lado, declaró que “la obra no lo vamos a inaugurar nosotros, pero dentro de algunos años le va a cambiar la vida a toda la gente de la Comarca porque les va a dar más energía y por consiguiente mayor radicación de emprendimientos productivos en la zona. Esto les va a permitir trabajar más ordenados y despreocuparse de si se corta o no la luz”.

Arroyo Buitrera

En las últimas horas el Gobierno Provincial junto al municipio de Esquel participó de la preadjudicación de la obra de captación de agua en el Arroyo Buitrera.

En este sentido, el funcionario provincial indicó que “es un proyecto que se venía trabajando hace muchos años y hemos logrado adecuarlo en el último tiempo para conseguir el financiamiento y que Esquel no tenga problemas por los próximos 30 o 40 años, con el agua”.

“Es una obra de 2.400 millones de pesos y abre una ventana de desarrollo y de despreocupación por el agua a Esquel. Tendrá un impacto directo en la región y generará nuevas fuentes de trabajo”, sostuvo.

Por último, explicó que la toma de agua en Arroyo Buitrera es un pedido de larga data en la comunidad y valoró las gestiones conjuntas entre los diferentes niveles del Estado.