Nación buscaría unificar el mercado cambiario del dólar

El presidente Alberto Fernández destacó que el Gobierno nacional trabaja para aumentar las reservas del Banco Central y manifestó sus «buenas expectativas» sobre el intercambio de información tributaria firmado recientemente con Estados Unidos. También destacó que el Gobierno busca unificar el mercado cambiario en 2023.

En una entrevista publicada en el diario Perfil, el Mandatario nacional sostuvo que «hace 40 años tuvimos la utopía de la democracia» y que «hoy debemos sembrar la utopía de la igualdad».

Con ese objetivo justificó la implementación del dólar soja con un tipo de cambio preferencial para el sector agrícola, para que el «Estado se fortalezca haciéndose de reservas». «Las reservas no nos la pueden dar más que los exportadores, no es que estamos dando un trato privilegiado», explicó.

En esa línea, consideró que «la reconstrucción de las reservas cuesta mucho», a la vez que destacó el crecimiento del 10,3% del país durante el último año y adelantó que «este año vamos a crecer alrededor de un 6%».

Además, afirmó que «estamos trabajando para que el mercado cambiario se unifique» y manifestó que es el «objetivo» del año entrante.

Préstamo de Brasil

Consultado sobre un posible préstamo de divisas por parte de Brasil a Argentina, aclaró que no habló con el presidente electo de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, porque «hay que esperar que llegue el 1 de enero» a asumir su cargo.

Sin embargo, señaló que mantuvo charlas con el presidente saliente, Jair Bolsonaro, y su ministro de Economía, Paulo Guedes, sobre la posible conformación «de un Banco Central único» con el fin de tener «algún mecanismo de relacionamiento comercial mejor con Brasil». «Tal vez ahora con Lula podamos hacerlo», evaluó.

Elogios a Massa

Además, valoró «enormemente el trabajo» del ministro de Economía, Sergio Massa, por la firma del acuerdo de Intercambio de Información Tributaria firmado con Estados Unidos, y confió: «Cuando «Sergio me lo planteó, le dije ‘Intentalo, no sé si lo vamos a conseguir’. Y lo consiguió».

«Le agradezco mucho al Gobierno de los Estados Unidos que haya accedido a nuestro pedido», dijo y consideró que «en este mundo globalizado todas las medidas que tiendan a blanquear las operaciones financieras le hacen un bien al mundo».

En tanto, destacó que «es muy bueno conocer» los activos que tienen argentinos en el exterior y aclaró que, «no para que no los tengan, sino para que expresen la riqueza verdaderamente que tienen y paguen impuestos en ese sentido».

También valoró el programa Precios Justos que impulsó la Secretaría de Comercio y negó la posibilidad de aplicar «un plan de shock», porque, dijo, esa opción «siempre supuso devaluación y más pérdida de los ingresos de los sectores más débiles».

Asimismo, destacó «la enorme oportunidad en los años que vienen» para Argentina, que «tiene un enorme futuro» por su capacidad «agroexportadora».

«Ahora resulta que el mundo necesita litio que está en el norte argentino. El mundo necesita cobre que está en el norte argentino. Y el mundo necesita alimentos que están en el centro de Argentina», enumeró. Y continuó: «Necesita gas, que está en la Patagonia, el hidrógeno verde está en la Patagonia».

En consecuencia, Fernández propuso fijar «diez políticas de Estado que permitan el pleno desarrollo del norte grande, el pleno desarrollo de la Patagonia, y el pleno crecimiento del centro del país», para así, «hacer una Argentina más igualitaria».

A la vez, instó al Congreso para que «saque la Ley de Agroindustrias cuanto antes», al observar que «lo que exportamos no son alimentos, es comida para animales» y en su lugar deben exportarse «son alimentos para seres humanos».