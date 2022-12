Millonaria inversión para la construcción de 268 viviendas en Puerto Madryn

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presidió este viernes la apertura de ofertas para la construcción de 114 nuevas viviendas en la zona suroeste de Puerto Madryn. Las casas, financiadas por el Gobierno de la Provincia, cuentan con un presupuesto oficial que supera los 1.700 millones de pesos.

En el acto licitatorio, desarrollado esta mañana en instalaciones de la Administración de Vialidad Provincial en Rawson, el mandatario suscribió además un acta compromiso con la CGT -Regional VIRCh y Puerto Madryn- para la ejecución de otras 154 unidades habitacionales en la ciudad del Golfo.

Estas viviendas también serán ejecutadas con aportes provinciales y estarán destinadas a afiliados de los sindicatos SAON, STIA, UTHGRA, SUGARA, FOCRA, UTA, SURCAPRA, SUSB y STIGAS, todos integrantes de la Confederación General del Trabajo.

Participaron de la ceremonia el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; la gerenta general del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, Ivana Papaianni; el ministro de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala; el secretario de Trabajo, Tobías Gaud; el delegado regional de la CGT, Luis Núñez; y el representante de la Mesa Sindical Portuaria, Alcides Ramos.

Estuvieron presentes además el secretario de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura del Chubut, Mauro Carrasco; el subsecretario de Protección Civil y Prevención del Riesgo, José Mazzei; el gerente general del Instituto de Asistencia Social (IAS), Francisco Salto; el diputado provincial Roddy Ingram; empresarios, trabajadores, familias beneficiadas y equipo técnico del IPV.

2.052 hogares entregados en Chubut

Al dirigirse a los presentes, Arcioni destacó que “el esfuerzo, el sacrificio, la templanza y responsabilidad está dando sus frutos, hoy podemos mirar a cada trabajador porque hemos cumplido con la palabra, venimos ejecutando muchísimas obras en toda la Provincia marcando como política de Estado el hogar de muchísimos chubutenses”.

“Tenemos una gestión comprometida, al día de hoy llevamos entregadas 2.052 hogares, 687 hogares en ejecución en toda la Provincia; hace días se entregaron viviendas en Gualjaina, hacía 20 años que no se entregaban. Por eso hay que mirar al interior, recorrer el interior. En Puerto Madryn hemos entregado 174 viviendas, hay 43 en ejecución y se suman estas 114 con esta apertura de licitación. Y lo más importante son estos 154 hogares que se firmó con los compañeros de la CGT con financiamiento exclusivamente provincial”, manifestó el Gobernador.

Ordenamiento e infraestructura

Arcioni añadió que “cuando uno tiene como política de Estado habitacional y sabe lo que ello significa, no bajamos los brazos. Nos costó muchísimo, hoy tenemos el resultado y es una gran satisfacción terminar el año de esta manera. La Provincia ordenó todo, llegamos con obras de infraestructura, de materia hospitalaria en toda la Provincia; en Rawson con una obra que hoy es una realidad, el Materno Infantil de Trelew, pero ahora tenemos que trabajar para que Puerto Madryn tenga un hospital como corresponde. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero siempre hay mucho por hacer, y solucionar los problemas de los chubutenses”.

“Quiero agradecer a Ricardo a Gustavo, a la CGT por acompañar en los momentos difíciles y creer en este gobierno y en este Gobernador. Leamos los números, esto es política de Estado, más de mil millones en infraestructura escolar, luego de varios años sin mantenimiento, cuando empezaron a aparecer los problemas nos hicimos cargo porque somos responsables. Pero ustedes no votaron a una persona para que se siente y llore echando la culpa a otro, uno cuando asume una responsabilidad sabe lo que tiene por delante y nuestra misión es revertir y solucionar los problemas a los chubutenses”, concluyó Mariano Arcioni.

Compromiso y respuestas

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, sostuvo que “hoy es un día importantísimo para mí, es uno de los días más importantes de mi gestión, y en esto quiero resaltar enormemente el compromiso por sobre todas las cosas que ha tenido el señor gobernador”.

Recordó que “hace un tiempo atrás, cuando nos reuníamos y buscábamos una alternativa, una posibilidad de poder concretar viviendas para el sector en la ciudad de Puerto Madryn, me acuerdo que con Ricardo (Sastre) rápidamente nos pusimos en contacto con Mariano para pedirle una reunión junto a los sindicatos. Nos hizo lugar, nos escuchó y nos dio respuestas rápidamente. Hoy aquella conversación es una realidad, es un sueño que teníamos y me animo a decir que es una de las inversiones habitacionales más importantes en la historia de la ciudad de Puerto Madryn”.

Sastre remarcó que se trata de “una inversión cercana a los 1.800 millones de pesos con más de 250 viviendas para la ciudad, y eso no es ni más ni menos que escuchar y tener el compromiso que ha tenido Mariano para con todos los vecinos de la ciudad”.

Asimismo, el intendente subrayó que “finaliza este 2022 de muy buena manera con esta firma y con esta licitación, los madrynenses teníamos un sueño por cumplir y hoy en un sector muy amplio de la sociedad vamos a poder dar respuestas habitacionales”.

Finalmente, Sastre agradeció “infinitamente a Mariano y a Ivana (Papaianni) que han trabajado muchísimo para antes de fin de año cumplir con la palabra empeñada, y por supuesto seguir trabajando juntos como lo venimos haciendo; es la única manera de poder seguir creciendo como sociedad y poder seguir dando respuestas, aun en épocas dificilísimas como en las que nos ha tocado gobernar, en la Provincia más que nada, con un trabajo económico muy importante, con una pandemia de por medio, y con una crisis financiera y económica que vive todo el país”.

Cumplimiento de un proyecto

El delegado regional de la CGT, Luis Núñez, destacó que “se está cumpliendo uno de los proyectos que iniciamos con la gestión del Gobernador Mariano Arcioni a quien le agradecemos el esfuerzo para incorporar a los distintos trabajadores que están nucleados en las distintas organizaciones que pertenecen a nuestra regional”.

Por su parte, el representante de la Mesa Sindical Portuaria, Alcides Ramos, manifestó que “estamos muy contentos y agradecidos por trabajar junto al Gobierno provincial y municipal. Somos cinco gremios representados por la Mesa y estamos felices de que nuestros hijos, hermanos y afiliados puedan tener sus hogares”.

Nuevo barrio en Puerto Madryn

Las casas licitadas este viernes estarán ubicadas en el suroeste de la ciudad, en el marco de las estrategias de planificación de la Municipalidad local. El predio donde se ejecutará el nuevo barrio se vincula con las avenidas Juan B. Justo y Hansen.

Se construirán unidades habitacionales a partir de edificios de vivienda colectiva, dúplex e individuales que incluyen la construcción de 6 viviendas adaptadas a familias con situaciones de discapacidad.

En cuanto a las viviendas colectivas, se realizarán 84 integradas en bloques de tres niveles (planta baja y dos pisos) de 6 departamentos cada uno. Contarán con dos dormitorios, cocina-lavadero, estar-comedor, baño y terraza de servicio. Los departamentos ubicados en 1° y 2° piso además tendrán balcones hacia el frente.

En las dependencias comunes estarán los halles de acceso, escalera, bicicletero en planta baja y depósitos de servicios en los 3 niveles. En la parte posterior del edificio se ubicará la sala de bombeo de agua potable y el estacionamiento.

Los dúplex, en tanto, tendrán dos dormitorios, cocina-lavadero, estar-comedor, baño en planta alta y toilette en planta baja; mientras que las casas individuales también contarán con dos dormitorios, cocina-lavadero, estar-comedor, baño y patio.

Las viviendas adaptadas fueron proyectadas a partir de la demanda específica de cada familia, por lo que cada una de ellas presenta determinadas particularidades.

Las obras contemplan además la ejecución de red vial y desagües superficiales, red peatonal, red de agua potable, red cloacal, red eléctrica y de alumbrado público y red de gas natural; así como contenedores y arbolado público.

Ofertas

El escribano General de Gobierno, Marcelo Lizurume, abrió los sobres correspondientes a la licitación N°18/22, distribuida en dos renglones.

El primero es de 80 viviendas, cuenta con un presupuesto oficial de 1.248.762.104,54 pesos y un plazo de ejecución de 720 días. En este caso, la empresa Sudelco S.A. presentó una oferta básica de $1.425.948.975,49 y otra alternativa de $1.361.781.271,59.

El segundo renglón prevé la construcción de 34 unidades habitacionales, tiene un presupuesto de 535.665.398,47 pesos y un plazo de 360 días corridos. Sudelco S.A. también se presentó en esta oportunidad con una oferta básica de $618.240.360,12 y una alternativa de $590.419.543, 92.