Inversiones verdes, más fuertes que nunca

Mientras el mundo, lidia con el cambio climático y el aumento de los precios de la energía, la tecnología verde es más importante que nunca. Los empresarios se beneficiarán al proponer ideas de negocios de tecnología verde para satisfacer una necesidad creciente del mercado.

Los inversores también se están centrando más en el sector de las energías renovables para mejorar el mundo y, al mismo tiempo, obtener un rendimiento financiero positivo.

Echemos un vistazo a las últimas tendencias en tecnología ecológica e inversiones de capital de riesgo relacionadas.

Si bien las soluciones ecológicas, como los vehículos eléctricos y la energía solar, alguna vez se consideraron marginales, ahora se han convertido en la corriente principal a medida que trabajamos colectivamente para abordar el cambio climático.

El informe Climate Tech 2020, publicado por PwC, señaló que las inversiones de capital de riesgo en soluciones de descarbonización en 2013 totalizaron US$ 418 millones. Esta cifra alcanzó los US$ 16.100 millones de dólares en 2019 y luego aumentó a US$ 87.500 millones de dólares invertidos en tecnología climática entre julio de 2020 y julio de 2021, según el informe Climate Tech 2021.

Este sector se ha expandido para incluir la eliminación de carbono, la agricultura, el desperdicio de alimentos, las energías renovables y la descarbonización del entorno construido. El informe indica que 14 centavos de cada dólar de inversiones de capital de riesgo están en tecnología climática.

Crecimiento en energía verde

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la energía renovable está en camino de establecer otro récord mundial en 2022, independientemente de los obstáculos, incluidos los cuellos de botella en la cadena de suministro y los costos más altos.

La caída de los costos de generar energía sostenible también ayuda a impulsar la adopción masiva. Si bien hay tecnologías más nuevas que tardarán más en generalizarse, preveo importantes avances tecnológicos en 2023.

Tendencias corporativas

Las corporaciones han evolucionado sus iniciativas de responsabilidad corporativa para poner mayor énfasis en la sustentabilidad. Google, por ejemplo, afirma que la función de rutas ecológicas de Google Maps ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en más de 500.000 toneladas métricas.

Su enfoque del cambio climático incluye guiar a los consumidores para que tomen mejores decisiones, descarbonizar sus operaciones y cadena de suministro, y usar su tecnología para ayudar a las empresas y ciudades a determinar su impacto de carbono.

Mientras tanto, Apple hizo que sus propias operaciones fueran neutrales en carbono y está trabajando para lograr un objetivo de neutralidad en carbono para 2030. Esto significa alentar a los proveedores a usar energía limpia y centrarse en su programa Power for Impact, diseñado para ayudar a llevar energía limpia a las comunidades de todo el mundo.

Intel se ha comprometido a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en sus operaciones para 2040. La compañía también está trabajando para alcanzar los objetivos de agua neta positiva, cero residuos en vertederos y electricidad 100% renovable.

Espero que las asociaciones entre corporaciones y nuevas empresas de tecnología verde, así como las inversiones financieras, se vuelvan más frecuentes. Las corporaciones ahora entienden que no podemos enfriar el mundo solo reduciendo las emisiones; necesitamos eliminar el carbono de la atmósfera.

La asociación Frontier, compuesta por Stripe, Alphabet, Shopify, Meta y McKinsey, realizó una inversión inicial de US$ 925 millones en cinco nuevas empresas que ofrecen eliminación de dióxido de carbono (CDR). Otro grupo, First Movers Coalition, que incluye a Microsoft, Alphabet y Salesforce, prometió US$ 500 millones para la eliminación de CDR para 2030. (Forbes)