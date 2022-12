En cuatro sedes de la provincia de Santa Cruz, este lunes comienzan los Juegos EPADE con una gran participación de deportistas chubutenses.

El certamen, se extenderá hasta el viernes, con la participación de casi 200 chubutenses en las disciplinas de Judo, Voley, Basquet, Futbol, Atletismo, Natación y Mountain Bike.

Cita patagónica para los chubutenses en Santa Cruz

Cerca de 200 deportistas de Chubut ya se encuentran en las cuatro sedes dispuestas por la provincia de Santa Cruz, para afrontar la XVI edición de los Juegos Epade, organizados por el Ente Patagónico del Deporte, que se desarrollará entre el 5 y el 9 de diciembre con la participación de más de 1200 deportistas (categoría sub-17), de las seis provincias patagónicas.

Tras un extenso viaje que inició en Rawson el sábado por la tarde, el contingente chubutense arribó este domingo en horas de la tarde a las diferentes sedes, tras lo cual se realizaron los trámites de alojamiento y acreditación.

En Río Gallegos, sede central del evento, a última hora del domingo se realizó la ceremonia inaugural, en el gimnasio del Boxing Club, con la presencia de deportistas, dirigentes y funcionarios.

Durante cinco días, las selecciones de Chubut, Río Negro, La Pampa, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, competirán con el objetivo de obtener ser los mejores de la región.

La contienda patagónica, que se desarrolla desde 2006 y que se solo viera interrumpida durante el 2020 por la pandemia del Coronavirus, contará con la presencia de mujeres y varones menores de 17 años, que se medirán en las disciplinas atletismo, básquet, mountain bike (debuta este año), fútbol, judo, vóley y natación.

El certamen se distribuirá en cuatro sedes: Río Gallegos, Río Turbio, Puerto Santa Cruz y Comandante Piedra Buena.

En Río Gallegos se desarrollarán las disciplinas del atletismo, natación, básquet, judo y voley en ambas ramas, mientras que Río Turbio recibirá al mountain bike, Puerto Santa Cruz al fútbol femenino y Piedra Buena al fútbol masculino.

El lunes 5, desde las 9 de la mañana iniciará la acción y a continuación, repasamos la programación en cuanto a la participación de los seleccionados chubutenses.

JUEGOS EPADE – PROGRAMACIÓN

Lunes 5

9hs Judo Pesaje 44kg-48kg Femenino / 50kg-55kg Masculino (Gim. Municipal Lucho Fernández / R. GALLEGOS)

9hs Básquet femenino vs LAP (Club Hispano / RIO GALLEGOS)

9hs Voley masculino vs RNE (BOCA RG / RIO GALLEGOS)

9.30hs – 12.15hs Atletismo (Pista UNPA/ RIO GALLEGOS)

11hs Básquet masculino vs TDF (J.B.ROCHA / RIO GALLEGOS)

11hs Voley femenino vs LAP (BOCA RG / RIO GALLEGOS)

15hs Judo clasificación y finales 44kg-48kg Femenino/ 50kg-55kg masculino (Gim. Municipal Lucho Fernández / R. GALLEGOS)

17.30hs Fútbol masculino vs LAP (Club Júpiter / PIEDRA BUENA)

16hs Fútbol femenino vs LAP (Atletico PSC / PTO. SANTA CRUZ)

16hs Voley femenino vs TDF (BOXING CANCHA 2/ RIO GALLEGOS)

16hs Básquet femenino vs RNE (Club Hispano A / RIO GALLEGOS)

18hs Básquet masculino vs NQN (J.B.ROCHA / RIO GALLEGOS)

18hs Voley masculino vs LAP (BOCA RG / RIO GALLEGOS)