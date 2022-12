El intendente de Puerto Madryn hizo un balance de su gestión

El intendete de Puerto Madryn, Gustasvo Sastre, realizó un balance de sus primeros tres años de gestión. Analizó todo lo que ocurrió en este tiempo y los objetivos que tiene de cara al próximo año.

En primer lugar, el Jefe Comunal dijo: “Hoy se cumplen tres años del día en el que tuve el orgullo de convertirme en Intendente de Puerto Madryn, la ciudad que amo. En este tiempo, tuvimos que atravesar momentos duros y complicados que jamás nos hubiésemos imaginado, pero gracias al acompañamiento de cada uno de mis vecinos madrynenses logramos salir adelante”.

En este mismo sentido, el Intendente manifestó: “Somos conscientes de que todavía nos queda por hacer, pero también sabemos que en estos tres años en Puerto Madryn hemos hecho mucho, logrando gran parte de los objetivos que nos planteamos el primer día y también sabemos que hasta el último minuto de gestión vamos a trabajar para cumplir todo lo que nos propusimos”.

“En este último año de gestión no vamos a cambiar el rumbo, seguiremos avanzando todos los días en acciones que nos permitan mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, que es nuestro principal objetivo”, agregó Sastre.

Por último, el Intendente sostuvo: “Nos queda mucho por transitar y lo vamos a hacer juntos, porque no hay otra manera que no sea juntos y caminando en la misma sintonía. A Puerto Madryn lo hacemos entre todos, no hay otra manera”.