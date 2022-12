“El Depo” confirmó tres refuerzos mas para la Primera Nacional

Este lunes, el Deportivo Madryn anunció tres nuevas incorporaciones para su plantel de profesional de futbol, de cara a la Temporada 2023 de la Primera Nacional.

Se trata de los defensores Valentín Perales y Julián Zuliani más el mediocampista Lucas Mellado.

Reforzando la defensa y el mediocampo

Tres nuevos futbolistas se confirmaron como nuevos futbolistas del Deportivo Madryn pensando en la próxima Temporada de la Primera Nacional, que si bien aún no tiene fecha de inicio ni formato definido, los clubes participantes trabajando en la conformación de sus planteles.

En el caso del “Aurinegro”, este lunes en la mañana se definieron tres nuevos nombres: sucede con el caso de Valentín Perales, con formación en Cipolletti y con último paso por Independiente Rivadavia, de 27 años.

Otro de los defensores que se suma al “Depo”, será Julián Zuliani, de 20 años, que llega desde Sportivo Desamparados, ex jugador de Defensa y Justicia. En tanto, llegará desde Ferrocarril Oeste de General Pico, el mediocampista Lucas Mellado, de 31 años, ex Deportivo Roca, Douglas Haig y Chaco For Ever.

Vale destacar que la semana pasada, ya habían sido confirmadas las incorporaciones de Fabricio Hass, Diego Crego y Javier Ferreira.