Brown debuta visitando a Patronato y Madryn recibe a Chacarita en la 1° Fecha

El Torneo 2023 de la Primera Nacional ya tiene fixture y formato confirmados, tal como se conoció en la tarde de este jueves tras el sorteo realizado en el predio de la AFA con el presidente del ente madre del futbol argentino, Claudio «Chiqui» tapia, encabezando la actividad.

Los equipos de Puerto Madryn, representantes chubutenses y patagónicos en la divisional, ya tienen su programación confirmada: Guillermo Brown integra la Zona A, comenzando el 3 de febrero visitando a Patronato en Paraná y Deportivo Madryn integra el grupo B iniciando el certamen el día 12, siendo anfitrión de Chacarita Juniors.

La Primera Nacional 2023 ya tiene su formato y fixture confirmados tal como se conoció en la jornada de hoy, tras el sorteo realizado en el predio de la AFA con Claudio «Chiqui» Tapia liderando la conferencia, acompañando al presidente de la mesa de la categoría, Marcelo Achile y demás dirigentes de los clubes participantes de la segunda divisional del futbol argentino.

De tal manera, quedó confirmado que el certamen de desarrollará por zonas, con una integrada por 19 clubes y la otra por 18, jugándose a dos ruedas con partidos a ida y vuelta, dando dos ascensos a la Liga Profesional y teniendo tres descensos.

En lo que importa a los clubes de Puerto Madryn, representantes de la ciudad, de Chubut y de la región patagónica en la divisional, Guillermo Brown y Deportivo Madryn estarán en zonas distintas, por lo que al menos en fase clasificatoria no se medirán en «el clásico».

Por la Zona A, estará ubicado Brown, que en la Fecha 1 a jugarse desde el 3 de febrero, visitará al recientemente descendido de la Liga Profesional como lo es Patronato de Paraná, en tanto que el equipo ahora comandado por Gastón Esmerado se estrenará como local una semana después, recibiendo a Güemes de Santiago del Estero en el Estadio Raúl Conti.

Por su parte, la Zona B, teniendo en cuenta que estará integrada por 18 clubes, comenzará una semana después, es decir el 13 de febrero y en este sentido, el Deportivo Madryn será local en la fecha 1 de Chacarita Juniors en el Estadio Abel Sastre.

Vale destacar que el primer ascenso a la Liga Profesional se dirimirá entre el primero de cada zona, a jugar la final. El ganador jugará en Primera División y el perdedor se sumará desde las instancias Semifinales de un Reducido por el segundo ascenso que jugarán entre los 2° y 8° de cada zona.

De allí, saldrá el segundo ascendido a la Liga Profesional 2024.

Se estima que el certamen culminará los primeros días de noviembre.

Habrá tres descensos.

Zona A

Fecha 1

Libre Flandria

Alvarado Vs. San Martín (Sj)

Gimnasia (Mza) Vs. Def. Unidos

Patronato Vs. Guillermo Brown

Güemes (Sde) Vs. Agropecuario

Dep. Morón Vs. Almagro

Almirante Brown Vs. San Telmo

Defensores Vs. Temperley

Estudiantes (Rc) Vs. San Martín (Tuc)

All Boys Vs. Nueva Chicago

Fecha 2

Libre Nueva Chicago

San Martín (Tuc) Vs. All Boys

Temperley Vs. Estudiantes (Rc)

San Telmo Vs. Defensores

Almagro Vs. Almirante Brown

Agropecuario Vs. Dep. Morón

Guillermo Brown Vs. Güemes (Sde)

Def. Unidos Vs. Patronato

San Martín (Sj) Vs. Gimnasia (Mza)

Flandria Vs. Alvarado

Fecha 3

Libre Alvarado

Gimnasia (Mza) Vs. Flandria

Patronato Vs. San Martín (Sj)

Güemes (Sde) Vs. Def. Unidos

Dep. Morón Vs. Guillermo Brown

Almirante Brown Vs. Agropecuario

Defensores Vs. Almagro

Estudiantes (Rc) Vs. San Telmo

All Boys Vs. Temperley

Nueva Chicago Vs. San Martín (Tuc)

Fecha 4

Libre San Martín (Tuc)

Temperley Vs. Nueva Chicago

San Telmo Vs. All Boys

Almagro Vs. Estudiantes (Rc)

Agropecuario Vs. Defensores

Guillermo Brown Vs. Almirante Brown

Def. Unidos Vs. Dep. Morón

San Martín (Sj) Vs. Güemes (Sde)

Flandria Vs. Patronato

Alvarado Vs. Gimnasia (Mza)

Fecha 5

Libre Gimnasia (Mza)

Patronato Vs. Alvarado

Güemes (Sde) Vs. Flandria

Dep. Morón Vs. San Martín (Sj)

Almirante Brown Vs. Def. Unidos

Defensores Vs. Guillermo Brown

Estudiantes (Rc) Vs. Agropecuario

All Boys Vs. Almagro

Nueva Chicago Vs. San Telmo

San Martín (Tuc) Vs. Temperley

Fecha 6

Libre Temperley

San Telmo Vs. San Martín (Tuc)

Almagro Vs. Nueva Chicago

Agropecuario Vs. All Boys

Guillermo Brown Vs. Estudiantes (Rc)

Def. Unidos Vs. Defensores

San Martín (Sj) Vs. Almirante Brown

Flandria Vs. Dep. Morón

Alvarado Vs. Güemes (Sde)

Gimnasia (Mza) Vs. Patronato

Fecha 7

Libre Patronato

Güemes (Sde) Vs. Gimnasia (Mza)

Dep. Morón Vs. Alvarado

Almirante Brown Vs. Flandria

Defensores Vs. San Martín (Sj)

Estudiantes (Rc) Vs. Def. Unidos

All Boys Vs. Guillermo Brown

Nueva Chicago Vs. Agropecuario

San Martín (Tuc) Vs. Almagro

Temperley Vs. San Telmo

Fecha 8

Libre San Telmo

Almagro Vs. Temperley

Agropecuario Vs. San Martín (Tuc)

Guillermo Brown Vs. Nueva Chicago

Def. Unidos Vs. All Boys

San Martín (Sj) Vs. Estudiantes (Rc)

Flandria Vs. Defensores

Alvarado Vs. Almirante Brown

Gimnasia (Mza) Vs. Dep. Morón

Patronato Vs. Güemes (Sde)

Fecha 9

Libre Güemes (Sde)

Dep. Morón Vs. Patronato

Almirante Brown Vs. Gimnasia (Mza)

Defensores Vs. Alvarado

Estudiantes (Rc) Vs. Flandria

All Boys Vs. San Martín (Sj)

Nueva Chicago Vs. Def. Unidos

San Martín (Tuc) Vs. Guillermo Brown

Temperley Vs. Agropecuario

San Telmo Vs. Almagro

Fecha 10

Libre Almagro

Agropecuario Vs. San Telmo

Guillermo Brown Vs. Temperley

Def. Unidos Vs. San Martín (Tuc)

San Martín (Sj) Vs. Nueva Chicago

Flandria Vs. All Boys

Alvarado Vs. Estudiantes (Rc)

Gimnasia (Mza) Vs. Defensores

Patronato Vs. Almirante Brown

Güemes (Sde) Vs. Dep. Morón

Fecha 11

Libre Dep. Morón

Almirante Brown Vs. Güemes (Sde)

Defensores Vs. Patronato

Estudiantes (Rc) Vs. Gimnasia (Mza)

All Boys Vs. Alvarado

Nueva Chicago Vs. Flandria

San Martín (Tuc) Vs. San Martín (Sj)

Temperley Vs. Def. Unidos

San Telmo Vs. Guillermo Brown

Almagro Vs. Agropecuario

Fecha 12

Libre Agropecuario

Guillermo Brown Vs. Almagro

Def. Unidos Vs. San Telmo

San Martín (Sj) Vs. Temperley

Flandria Vs. San Martín (Tuc)

Alvarado Vs. Nueva Chicago

Gimnasia (Mza) Vs. All Boys

Patronato Vs. Estudiantes (Rc)

Güemes (Sde) Vs. Defensores

Dep. Morón Vs. Almirante Brown

Fecha 13

Libre Almirante Brown

Defensores Vs. Dep. Morón

Estudiantes (Rc) Vs. Güemes (Sde)

All Boys Vs. Patronato

Nueva Chicago Vs. Gimnasia (Mza)

San Martín (Tuc) Vs. Alvarado

Temperley Vs. Flandria

San Telmo Vs. San Martín (Sj)

Almagro Vs. Def. Unidos

Agropecuario Vs. Guillermo Brown

Fecha 14

Libre Guillermo Brown

Def. Unidos Vs. Agropecuario

San Martín (Sj) Vs. Almagro

Flandria Vs. San Telmo

Alvarado Vs. Temperley

Gimnasia (Mza) Vs. San Martín (Tuc)

Patronato Vs. Nueva Chicago

Güemes (Sde) Vs. All Boys

Dep. Morón Vs. Estudiantes (Rc)

Almirante Brown Vs. Defensores

Fecha 15

Libre Defensores

Estudiantes (Rc) Vs. Almirante Brown

All Boys Vs. Dep. Morón

Nueva Chicago Vs. Güemes (Sde)

San Martín (Tuc) Vs. Patronato

Temperley Vs. Gimnasia (Mza)

San Telmo Vs. Alvarado

Almagro Vs. Flandria

Agropecuario Vs. San Martín (Sj)

Guillermo Brown Vs. Def. Unidos

Fecha 16

Libre Def. Unidos

San Martín (Sj) Vs. Guillermo Brown

Flandria Vs. Agropecuario

Alvarado Vs. Almagro

Gimnasia (Mza) Vs. San Telmo

Patronato Vs. Temperley

Güemes (Sde) Vs. San Martín (Tuc)

Dep. Morón Vs. Nueva Chicago

Almirante Brown Vs. All Boys

Defensores Vs. Estudiantes (Rc)

Fecha 17

Libre Estudiantes (Rc)

All Boys Vs. Defensores

Nueva Chicago Vs. Almirante Brown

San Martín (Tuc) Vs. Dep. Morón

Temperley Vs. Güemes (Sde)

San Telmo Vs. Patronato

Almagro Vs. Gimnasia (Mza)

Agropecuario Vs. Alvarado

Guillermo Brown Vs. Flandria

Def. Unidos Vs. San Martín (Sj)

Fecha 18

Libre San Martín (Sj)

Flandria Vs. Def. Unidos

Alvarado Vs. Guillermo Brown

Gimnasia (Mza) Vs. Agropecuario

Patronato Vs. Almagro

Güemes (Sde) Vs. San Telmo

Dep. Morón Vs. Temperley

Almirante Brown Vs. San Martín (Tuc)

Defensores Vs. Nueva Chicago

Estudiantes (Rc) Vs. All Boys

Fecha 19

Libre All Boys

Nueva Chicago Vs. Estudiantes (Rc)

San Martín (Tuc) Vs. Defensores

Temperley Vs. Almirante Brown

San Telmo Vs. Dep. Morón

Almagro Vs. Güemes (Sde)

Agropecuario Vs. Patronato

Guillermo Brown Vs. Gimnasia (Mza)

Def. Unidos Vs. Alvarado

San Martín (Sj) Vs. Flandria

Zona B

Fecha 1

Aldosivi Vs. Ind. Rivadavia

Dep. Maipú (Mza) Vs. Chaco For Ever

Villa Dálmine Vs. Mitre (Sde)

Dep. Madryn Vs. Chacarita

Atl. Rafaela Vs. Tristán Suárez

Estudiantes Vs. Atlanta

Brown (Adrogué) Vs. Racing (Cba)

Quilmes Vs. Dep. Riestra

Gimnasia (Jujuy) Vs. Ferro

Fecha 2

Ind. Rivadavia Vs. Gimnasia (Jujuy)

Ferro Vs. Quilmes

Dep. Riestra Vs. Brown (Adrogué)

Racing (Cba) Vs. Estudiantes

Atlanta Vs. Atl. Rafaela

Tristán Suárez Vs. Dep. Madryn

Chacarita Vs. Villa Dálmine

Mitre (Sde) Vs. Dep. Maipú (Mza)

Chaco For Ever Vs. Aldosivi

Fecha 3

Chaco For Ever Vs. Ind. Rivadavia

Aldosivi Vs. Mitre (Sde)

Dep. Maipú (Mza) Vs. Chacarita

Villa Dálmine Vs. Tristán Suárez

Dep. Madryn Vs. Atlanta

Atl. Rafaela Vs. Racing (Cba)

Estudiantes Vs. Dep. Riestra

Brown (Adrogué) Vs. Ferro

Quilmes Vs. Gimnasia (Jujuy)

Fecha 4

Ind. Rivadavia Vs. Quilmes

Gimnasia (Jujuy) Vs. Brown (Adrogué)

Ferro Vs. Estudiantes

Dep. Riestra Vs. Atl. Rafaela

Racing (Cba) Vs. Dep. Madryn

Atlanta Vs. Villa Dálmine

Tristán Suárez Vs. Dep. Maipú (Mza)

Chacarita Vs. Aldosivi

Mitre (Sde) Vs. Chaco For Ever

Fecha 5

Mitre (Sde) Vs. Ind. Rivadavia

Chaco For Ever Vs. Chacarita

Aldosivi Vs. Tristán Suárez

Dep. Maipú (Mza) Vs. Atlanta

Villa Dálmine Vs. Racing (Cba)

Dep. Madryn Vs. Dep. Riestra

Atl. Rafaela Vs. Ferro

Estudiantes Vs. Gimnasia (Jujuy)

Brown (Adrogué) Vs. Quilmes

Fecha 6

Ind. Rivadavia Vs. Brown (Adrogué)

Quilmes Vs. Estudiantes

Gimnasia (Jujuy) Vs. Atl. Rafaela

Ferro Vs. Dep. Madryn

Dep. Riestra Vs. Villa Dálmine

Racing (Cba) Vs. Dep. Maipú (Mza)

Atlanta Vs. Aldosivi

Tristán Suárez Vs. Chaco For Ever

Chacarita Vs. Mitre (Sde)

Fecha 7

Chacarita Vs. Ind. Rivadavia

Mitre (Sde) Vs. Tristán Suárez

Chaco For Ever Vs. Atlanta

Aldosivi Vs. Racing (Cba)

Dep. Maipú (Mza) Vs. Dep. Riestra

Villa Dálmine Vs. Ferro

Dep. Madryn Vs. Gimnasia (Jujuy)

Atl. Rafaela Vs. Quilmes

Estudiantes Vs. Brown (Adrogué)

Fecha 8

Ind. Rivadavia Vs. Estudiantes

Brown (Adrogué) Vs. Atl. Rafaela

Quilmes Vs. Dep. Madryn

Gimnasia (Jujuy) Vs. Villa Dálmine

Ferro Vs. Dep. Maipú (Mza)

Dep. Riestra Vs. Aldosivi

Racing (Cba) Vs. Chaco For Ever

Atlanta Vs. Mitre (Sde)

Tristán Suárez Vs. Chacarita

Fecha 9

Tristán Suárez Vs. Ind. Rivadavia

Chacarita Vs. Atlanta

Mitre (Sde) Vs. Racing (Cba)

Chaco For Ever Vs. Dep. Riestra

Aldosivi Vs. Ferro

Dep. Maipú (Mza) Vs. Gimnasia (Jujuy)

Villa Dálmine Vs. Quilmes

Dep. Madryn Vs. Brown (Adrogué)

Atl. Rafaela Vs. Estudiantes

Fecha 10

Ind. Rivadavia Vs. Atl. Rafaela

Estudiantes Vs. Dep. Madryn

Brown (Adrogué) Vs. Villa Dálmine

Quilmes Vs. Dep. Maipú (Mza)

Gimnasia (Jujuy) Vs. Aldosivi

Ferro Vs. Chaco For Ever

Dep. Riestra Vs. Mitre (Sde)

Racing (Cba) Vs. Chacarita

Atlanta Vs. Tristán Suárez

Fecha 11

Atlanta Vs. Ind. Rivadavia

Tristán Suárez Vs. Racing (Cba)

Chacarita Vs. Dep. Riestra

Mitre (Sde) Vs. Ferro

Chaco For Ever Vs. Gimnasia (Jujuy)

Aldosivi Vs. Quilmes

Dep. Maipú (Mza) Vs. Brown (Adrogué)

Villa Dálmine Vs. Estudiantes

Dep. Madryn Vs. Atl. Rafaela

Fecha 12

Ind. Rivadavia Vs. Dep. Madryn

Atl. Rafaela Vs. Villa Dálmine

Estudiantes Vs. Dep. Maipú (Mza)

Brown (Adrogué) Vs. Aldosivi

Quilmes Vs. Chaco For Ever

Gimnasia (Jujuy) Vs. Mitre (Sde)

Ferro Vs. Chacarita

Dep. Riestra Vs. Tristán Suárez

Racing (Cba) Vs. Atlanta

Fecha 13

Racing (Cba) Vs. Ind. Rivadavia

Atlanta Vs. Dep. Riestra

Tristán Suárez Vs. Ferro

Chacarita Vs. Gimnasia (Jujuy)

Mitre (Sde) Vs. Quilmes

Chaco For Ever Vs. Brown (Adrogué)

Aldosivi Vs. Estudiantes

Dep. Maipú (Mza) Vs. Atl. Rafaela

Villa Dálmine Vs. Dep. Madryn

Fecha 14

Ind. Rivadavia Vs. Villa Dálmine

Dep. Madryn Vs. Dep. Maipú (Mza)

Atl. Rafaela Vs. Aldosivi

Estudiantes Vs. Chaco For Ever

Brown (Adrogué) Vs. Mitre (Sde)

Quilmes Vs. Chacarita

Gimnasia (Jujuy) Vs. Tristán Suárez

Ferro Vs. Atlanta

Dep. Riestra Vs. Racing (Cba)

Fecha 15

Dep. Riestra Vs. Ind. Rivadavia

Racing (Cba) Vs. Ferro

Atlanta Vs. Gimnasia (Jujuy)

Tristán Suárez Vs. Quilmes

Chacarita Vs. Brown (Adrogué)

Mitre (Sde) Vs. Estudiantes

Chaco For Ever Vs. Atl. Rafaela

Aldosivi Vs. Dep. Madryn

Dep. Maipú (Mza) Vs. Villa Dálmine

Fecha 16

Ind. Rivadavia Vs. Dep. Maipú (Mza)

Villa Dálmine Vs. Aldosivi

Dep. Madryn Vs. Chaco For Ever

Atl. Rafaela Vs. Mitre (Sde)

Estudiantes Vs. Chacarita

Brown (Adrogué) Vs. Tristán Suárez

Quilmes Vs. Atlanta

Gimnasia (Jujuy) Vs. Racing (Cba)

Ferro Vs. Dep. Riestra

Fecha 17

Ferro Vs. Ind. Rivadavia

Dep. Riestra Vs. Gimnasia (Jujuy)

Racing (Cba) Vs. Quilmes

Atlanta Vs. Brown (Adrogué)

Tristán Suárez Vs. Estudiantes

Chacarita Vs. Atl. Rafaela

Mitre (Sde) Vs. Dep. Madryn

Chaco For Ever Vs. Villa Dálmine

Aldosivi Vs. Dep. Maipú (Mza)