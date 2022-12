Arcioni reconoció a 178 estudiantes de Chubut por su labor destacada

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni reconoció este lunes, a 178 estudiantes de los niveles Inicial, Primario, Secundario y de modalidad Inclusiva de la Provincia, por su labor destacada en el ámbito educativo durante el ciclo lectivo 2022. Al mismo tiempo, el mandatario inauguró obras de refacción de la sede y el auditorio “Héroes de Malvinas” en el Ministerio de Educación chubutense, que demandó una inversión de 17.557.984 de pesos.

En ese marco, también se realizó la presentación del Libro “Mujeres en Malvinas: Memorias silenciadas 1.764-1.833“, a cargo de Sergio Caviglia, el descubrimiento del cartel del Auditorio junto a Ex Combatientes de la Guerra de Malvinas, y se entregaron elementos por parte de la Fundación Banco del Chubut a proyectos educativos destacados en la Expo Educación Digital Chubut, y a distintas escuelas por parte de Lotería del Chubut.

En ese marco y ante un auditorio colmado, el mandatario provincial afirmó “quiero agradecer a los veteranos de Malvinas, es un humilde reconocimiento y la malvinización debe ser día a día. En estos 40 años han recibido muchos honores y reconocimientos, y bienvenido sea que tengamos este aniversario y la devolución para cada uno de ellos que han ido a defender la Patria. A todos ustedes, la emoción de cada vez que compartimos experiencias y diálogos nos conmueve absolutamente a todos. Este humilde reconocimiento, que el Auditorio lleve su nombre, es algo muy importante para comunidad educativa”.

“A los alumnos destacados, más allá de todo el sacrificio para lograrlo, hay detrás un recurso humano de excelencia. Cuando uno habla de recurso humano de excelencia, es defender la educación pública. Ustedes, como alumnos saben que hemos tenido inconvenientes, y nuestra es responsabilidad es dar la cara y resolver los inconvenientes. Estamos poniendo en valor la educación pública”, señaló Arcioni.

El mandatario provincial añadió: “Es cierto, uno mira al futuro de la Provincia, quiero que tengamos el futuro que todos merecemos y para eso se requiere educación. Por eso lo estamos apuntalando y estamos remontando una situación muy difícil, acá no es que lo soluciona una sola persona, lo hace un equipo, como estas refacciones en el Ministerio que lo hizo gente del Ministerio de Educación, porqué cuidan su casa, y eso es para destacar porqué hace que un sistema funcione”.

Homenaje a ex combatientes de Malvinas

A su turno, el ministro Grazzini destacó: “Para nosotros es muy importante reconocer en el 40º Aniversario de Malvinas, a nuestros ex Combatientes, dentro del sistema educativo; por eso que decidimos que en el lugar donde se capacita y donde se preparan las capacitaciones para los futuros docentes lleve el nombre “Héroes de Malvinas”, tiene que estar grabado en la memoria, y en este sentido, abogó por “seguir malvinizando a la educación”.

“Muchos de ustedes, siendo muy jóvenes marcharon a las Islas, para defender la soberanía, para defender la Patria y el honor de todos los argentinos. Más que nunca tenemos que pensar que los héroes son para siempre. Y son héroes porque estuvieron presentes, volvieron, y luego de muchos años se les reconoce, como hoy. Más que amigos, son como hermanos, y hemos compartido mucho en este tiempo, y este es nuestro humilde homenaje desde el Ministerio de Educación”, expresó Grazzini.

“Estamos poniendo en valor la educación pública”

Por otra parte, el funcionario recordó “hoy se cumplen cinco meses de cuando el Gobernador me convocó a asumir en el Ministerio de Educación, y la verdad es que le agradezco, porque creo que la educación pública es el cimiento de nuestra Patria, creo que la Educación pública tiene que estar de pie, forma a los hijos de los trabajadores; es el sueño que los hijos de los que se levantan cada día por la mañana tengan una educación que les brinde un mejor futuro”.

“Creo que este es el camino que debemos recorrer, reconstruir la educación, y asumí esta responsabilidad. Buscamos los consensos con cada grupo por recuperar la educación que se merecen las chicas y los chicos de la provincia, porque a pesar de todo vemos a 178 jóvenes que fueron reconocidos en el orden nacional están siendo destacados por diferentes proyectos y en diferentes áreas de las Ciencias. Algo debe estar funcionando bien”, remarcó el Ministro, quien sumó: “Hay gente que está haciendo bien las cosas, y vamos a tener un ciclo 2023 regular, cumpliendo con ellos, con las chicas y los chicos que necesitan recuperar esa educación que tuvimos, para poder darles un futuro”.

Finalmente, Grazzini agradeció el acompañamiento de todo el personal a su gestión, y reconoció que “todo el acondicionamiento realizado en el edificio fue realizado por trabajadores de Mantenimiento del Ministerio de Educación. No hubo feriado, ni hora extra, desarrollando esta labor, porque es su casa, es su hogar, y defienden a la Educación pública”.

Presentes

En el acto, que se llevó adelante en la sede del Ministerio de Educación, el Gobernador estuvo acompañado por el ministro de Educación, José María Grazzini; el secretario General de la Gobernación, Alejandro Sandilo; los subsecretarios de Coordinación Técnica Operativa de Instituciones Educativas y Supervisión, Silvia Reynoso; de Recursos, Apoyo y Servicios Auxiliares, José Martín Alaniz; de Coordinación, Rocío Silva Preciado; de Política, Gestión y Evaluación Educativa, Laura Longo, el presidente del Instituto de Asistencia Social, Luis María Aguirre, alumnos, personal de educación e invitados especiales.

Reconocimientos

El Ministerio de Educación reconoció a un total de 178 estudiantes chubutenses por su labor destacada en el ámbito educativo nacional durante el ciclo lectivo 2022. Los estudiantes pertenecen a los niveles Inicial, Primaria y Secundaria; además de la modalidad Inclusiva. A cada estudiante se le hizo entrega de un certificado del Ministerio de Educación provincial junto a un parlante portátil a modo de presente. De la modalidad inclusiva: Francisco Benítez, Néstor Malasechevarria, Luciano Aristo, Kiara Tirinello, Yair Grande, Luciano Arancibia, Romina Algarañaz, Leonidas Meyer y Alex Almendra – Escuela Nº 506. De educación primaria: Luciana Zárate Barreto y Ema López Glusberger – Escuela Nº 193; Alma Ferez Pascua y Umma Tapia Atargo – Escuela Nº 150; Martin Ahuv García Amado y Alma Ariadna Peralta – Escuela Nº 224; Mía Jazmín García Aldaz, Luca Santino García, Joaquin Alvarado y Bianca Estefanía Cáceres – Escuela Nº 158. De Educación secundaria: Camila Quiroga – Escuela Nº 2701; Franco Leonel Povolo, Natalia Fernández, Lupe Sahyueque y Luciano Obredor. – Escuela Nº 750; Nora Martínez Bustos – Escuela Nº 741; Julieta Navarro – Escuela Nº 712; Martina Luciana Vázquez – Escuela Nº 720; Paloma Vincon y Macarena Tiare Núñez – Escuela Nº 759; Roxana Iriarte y Marlen Antieco – Escuela Nº 781; Agostina Steinmetz, Alexia Velázquez y Emily Flores. – Escuela Nº 776.

Obras en la sede del Ministerio de Educación

Se reacondicionó el Auditorio del edificio del Ministerio de Educación, que de ahora en más pasó a llamarse “Auditorio Héroes de Malvinas”. También, se realizaron refacciones en el ala oeste del edificio. Un total de 15 oficinas donde funciona el área administrativa de la cartera educativa contará con un renovado espacio. Estas refacciones impactarán en casi 70 trabajadores y trabajadoras de la cartera educativa provincial, con una inversión de $17.557.984.

Entregas a instituciones

Durante el acto, el Instituto de Asistencia Social (IAS-Lotería del Chubut) hizo entrega de elementos y aportes a instituciones. En este marco, la Escuela Nº787 recibió un freezer, la Escuela Nº744, un televisor y una fotocopiadora; la Escuela de Nivel Inicial Nº471 fue beneficiada con una notebook; la Escuela Nº471 recibió un parlante portátil y una notebook, y la Escuela Nº433, una fotocopiadora, una impresora y un equipo de audio.

Por otra parte, la Escuela Nº529 recibió una notebook y una fotocopiadora, 24 platos, un colador grande para taller, una heladera y un parlante, más $100.000 pesos para la compra de material didáctico; y la Escuela Nº751, una computadora y una impresora.

Asimismo, el Instituto de Formación Docente Nº801 recibió una computadora y una impresora.

Proyectos educativos galardonados

Del 5 al 7 de diciembre del corriente la Coordinación de Educación Digital Chubut realizó la «Expo Educación Digital Chubut,» durante la cual escuelas de toda la provincia expusieron sus proyectos educativos realizados con los elementos tecnológicos entregados por el Ministerio.

El Jurado, conformado con las Direcciones de cada Nivel, seleccionaron 9 proyectos educativos para hacerles entrega de la «Mención Especial Expo Educación Digital Chubut» y distintos equipamientos para la escuela por parte de la Fundación Banco del Chubut.

En el Nivel Inicial recibieron la mención especial la Escuela N°411, por su proyecto «La sala turquesa de Frida», la Escuela N°498, por «Articulación Horizontal: Viernes Digital», y la Escuela N°479, «Aprender conectados Nivel Inicial: Proyecto institucional: «Robótica y programación en el jardín».

En el Nivel Primario fueron su mención especial la Escuela N°167, por su proyecto «Lecto-escritura con las TIC», como así también la Escuela N°306l -«La virtualidad y el conocimiento hacia un futuro digital cercano»-, y la Escuela N°18, por «Aprendo computación y programación jugando».

Finalmente, en el Nivel Secundario recibieron su mención especial la Escuela N° 775 – «Plan de Negocios»-, Escuela N° 63 – «Periódico Escolar» -, y la Escuela N° 776, por su proyecto «Ciencias de la computación en la 776».