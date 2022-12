Alberto Fernández: “Les propongo que nuestra utopía sea la igualdad”

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, llamó este sábado, en el que cumple tres años al frente del Ejecutivo y se conmemora el Día de la Democracia y de los Derechos Humanos, a buscar acuerdos para superar las desigualdades en el país.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Fernández recordó que este sábado se inicia el “camino hacia los 40 años de la recuperación de la democracia” en Argentina, que se cumplirán el 10 de diciembre de 2023.

Fernández, cuyo mandato presidencial concluirá precisamente el 10 de diciembre de 2023, convocó a buscar “acuerdos mínimos para construir la gran nación que soñamos” y terminar con la desigualdad.

“Hace 40 años, nuestra utopía fue la democracia. Hoy les propongo que nuestra utopía sea la igualdad”, expresó el Presidente de la Argentina.

“Hoy comenzamos el camino hacia los 40 años de la recuperación de la democracia”, señaló el mandatario al tiempo que recordó “el sufrimiento de la guerra de Malvinas, el clamor de las Madres y Abuelas pidiendo respuesta por los desaparecidos”, el fin de la dictadura militar y la llegada de un presidente democrático. “Hicimos posible lo que parecía imposible. Y esa es una victoria de nuestra sociedad”, añadió.

En este sentido afirmó: “Sabemos que en democracia vivimos mejor. Pero también es cierto que no pudimos, no supimos, terminar con las injusticias y las desigualdades”, por eso, “quiero invitarles a soñar los próximos cuarenta año. No podemos perder más tiempo. Es el momento de mirarnos a los ojos, reconocer todo lo que logramos, y hacernos cargo de lo que falta”, indicó el Presidente a la vez que convocó a hacer “acuerdos mínimos para construir la gran nación que soñamos”.

“Hablemos del modelo económico para el crecimiento y la distribución; del modelo de desarrollo en relación a las necesidades ambientales. Hablemos de salud, pero no solo de enfermedades, hablemos de una salud colectiva. Hablemos de desigualdad social, de género y étnico-racial. De la educación que necesitan los hijos e hijas del futuro y debemos empezar hoy mismo. Hablemos de justicia, sin duda una de las grandes deudas, que daña nuestra democracia. Hablemos de la riqueza, el talento y la energía que habita nuestro suelo. Hablemos de todo”, propuso el jefe de Estado