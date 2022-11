Ya controlaron 200 estancias por la plaga de la tucura

La plaga de la tucura sapo afecta a los departamentos de Languiñeo, Cushamen, Gastre y parte del Tehuelche. Por este motivo, a través del comité interinstitucional patagónico para prevención y control de tucuras, el Gobierno del Chubut trabaja en una estrategia para prevención y contención de la plaga tucura que comprende año a año, una serie de acciones basadas en la entrega de insumos, financiamiento, educación, capacitación y difusión.

Se busca lograr un trabajo mancomunado con las diferentes instituciones y organismos gubernamentales y no gubernamentales presentes en las zonas afectadas, los cuales están integrados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, SENASA, INTA, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y municipios afectados por la plaga.

Acciones

La plaga fue denunciada en los departamentos de Languiñeo, Cushamen, Gastre y parte del Tehuelche, y específicamente en todo el radio de Cushamen. Allí ya se llevan monitoreados cerca de 200 establecimientos ganaderos, dispersos en 19.000 hectáreas.

Días pasados entregaron 30 litros de dimetoato para preparación de cebo y 10 equipos de protección personal para los aplicadores, y recorrieron la zona de Ñorquinco sur, La rinconada y Blancura.

Al respecto, el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco contó que “estamos trabajando en territorio, es una plaga que cuando avanza y no se la detiene en los nacimientos, o por falta de alertas tempranas, no se puede eliminar. Se puede controlar para tratar que no llegue a cascos urbanos, que no afecte la vida cotidiana de la gente”.

En el mismo sentido, el funcionario provincial explicó que “donde pasa la manga de tucura, donde haya actividad productiva, llegamos con ayuda de forraje, porque no queda nada por donde pasan”.

“Desde la declaración de emergencia en 2019, todos los años dimos capacitaciones, insumos, mochilas fumigadoras, tanques para dotar a las camionetas para aplicar el insecticida, conformamos esta mesa interinstitucional, todos estamos trabajando de la mejor manera”, señaló el ministro.



Cabe mencionar que acerca de utilizar los aviones para fumigar, las recomendaciones de las instituciones INTA y SENASA, son negativas.

En ese contexto, Cavaco indico que “las decisiones que se toman son las correctas en función de las recomendaciones de los equipos que saben. Si conseguimos que los productores se organicen y nos digan que sí o sí fumiguen por avión y que todos estén de acuerdo, se consulta a los organismos, y se podría ver la posibilidad de hacerlo”.

Tarea en conjunto consensuada

Por su parte el subsecretario de Agricultura, Claudio Mosqueira en el recorrido por distintos sitios rurales expresó que “la tarea en conjunto con las municipalidades, Comunas Rurales y Comunidades aborígenes es totalmente consensuada bajo distintos comités de emergencia”.

“Durante el año se fueron realizando jornadas de conocimiento de la langosta, medidas de seguridad para los productores que están trabajando en el terreno y contar con la logística en tiempo y forma, como se viene realizando”, enfatizó el funcionario.

Finalmente, el productor de Fofo Cahuel, Mario Martin, sostuvo que esto comenzó en el 2019 “cuando no teníamos las herramientas para hacer el trabajo que hoy estamos realizando. Hoy estamos más armados, la parte humana se hace poca por esta explosión, si bien estamos más preparados tal vez por eso la cantidad de tucuras. Hoy está Senasa la provincia, la comuna, INTA. El trabajo que venimos haciendo es fumigación, y vamos a probar con cebos”.

El próximo miércoles 9 de noviembre se realizará una reunión de comité de crisis tucura en Gan Gan, Talagapa y Lagunita Salada.