Se presentó la IV edición del Festival “Aguante Corazón, que hay Boxeo”

En las instalaciones del Hotel Deportivo se realizó en el mediodía de este jueves 10, la conferencia de prensa del Festival “Aguante Corazón, que hay Boxeo” en su cuarta versión.

Luego del pesaje de los boxeadores Carlos José “El Mago” Rodríguez Ramos (Bolivia) y Alejandro Luis “El Cuero” Mario (Junín), que animarán el fondo profesional, se conocieron detalles del programa general que contará además con una importante cartelera de peleas amateurs, organizado por el Club de Boxeo Rawson y el auspicio de Chubut Deportes.

De la conferencia tomaron parte el gerente de Marketing, Publicidad y Prensa de Chubut Deportes, Gustavo Gómez, el promotor Raúl Ducid, el representante de la Comisión Municipal de Boxeo, Marcelo Castillo, boxeadores y prensa en general.

A la hora de las palabras los contendientes de la pelea principal, resaltaron el respeto al rival, pero dejaron en claro la confianza de obtener una victoria.

Carlos José Rodríguez Ramos comentó que “estuve viendo sus peleas, es un poco más alto que yo seguramente la estrategia será atacar, buscarlo siempre y sumar para ganar. No voy a caer en el juego de él, siempre trataré de no salir de mi plan y realizar lo que trabajé. Tanto en los entrenamientos, como en la alimentación conté con mucho apoyo y lo hice a consciencia. Invito a la gente a concurrir a ver el festival que no va a salir defraudada. Quiero agradecer a mis sponsors y a Chubut Deportes que colaboró con mi concentración”.

En tanto, Alejandro Luis Mario explicó que “muy ansioso, esperando el viernes para hacer una linda pelea. La balanza dio el peso perfecto que se había pactado, así que todo listo para subir al ring. Espero revertir el resultado de mi última pelea. De mi rival no se mucho, nos preocupamos por nosotros tanto en lo físico como en lo táctico y pensamos en el triunfo junto a mis entrenadores Carlos y José Guevara. El sobrenombre de Cuero lo adopté de mi papá que también fue boxeador. Mi estilo es de salir a boxear pero si me tengo que prender también lo hago, así que esperemos dejar una buena imagen”.

Boxeo – Programa de peleas

Amateurs

1- Malena Llancafil (Dolavon) vs. Aldana Salomé Flores (Rawson) (Pluma)

2- Leonel Quilaleo (Rawson) vs. Federico Flores (Rawson) (Welter)

3- Mauricio Cabezas (Trelew) vs. Gustavo Hueicha (Dolavon) (Medianos)

4- Facundo Ramos (Rawson) vs. Sebastián Barría (Rawson) (Título AMBAPA Welter)

5- Roberto Villán Montero (Rawson) vs. Franco Estinoff (Dolavon) (Título AMBAPA Medianos)

6- Damián Castillo (Rawson) vs. Adrián Arancibia (Puerto Madryn) (Título AMBAPA Semipesados)

Fondo profesional (6 rounds 3×1)

7- Carlos José Rodríguez Ramos (Rawson) vs. Alejandro Luis Mario (Junín) (Supermosca)