Rodolfo Moreno: “El pediatra no es solo el médico del niño, es el referente familiar”

Este viernes por la mañana se realizó la apertura de la IV Jornada de Pediatría de la Región Patagónica Atlántica en Puerto Madryn, cuyo lema es “Amortiguando el pasado, analizando el presente y buscando estrategias para el futuro”. Este evento es organizado por la Sociedad Argentina de Pediatría y la filial Valle del Chubut, y finaliza este sábado.

La actividad cuenta con la participación de destacados profesionales y especialistas de la materia.

El presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Rodolfo Moreno (MN 82610), aseguró que uno de los temas principales en el inicio de la jornada se debatió sobre “las cifras de vacunación de la Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubéola, Paperas y Poliomielitis y las causas que llevan a que un porcentaje bajo de niños y niñas hayan recibido la dosis correspondiente”.

“Necesitamos que las personas concurran a los centros de vacunación y cumplan con la Campaña. Hace muy poco, la OMS cambió la categoría de riesgo de polio en nuestro país, ahora pasamos a tener riesgo moderado para que aparezca”, indicó Moreno.

“Lamentablemente las familias piensan que no les va a pasar, que no se pueden contagiar. Por otro lado, me parece que uno de los puntos del bajo porcentaje de vacunados son las complejidades económicas. Así como la gente tiene dificultades para comer, también tiene para trasladarse a los vacunatorios, en multifactorial”.

Por otro lado, aseguró que “el pediatra no es solo el médico del niño o la niña, en realidad es el referente familiar. Se debe hablar mucho con los familiares sobre los riesgos, entre ellos los de consumo, y lo que puede provocar. La estructura cognitiva de los adolescentes a esa edad todavía está en desarrollo y el exceso de alcohol puede ocasionar serios riesgos”.

Por último sostuvo que “este tipo de eventos sirve para que primero debatamos entre nosotros y luego llevar las conclusiones a los dirigentes políticos y se pueda trabajar con políticas públicas de calidad”.