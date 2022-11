Pagliaroni: “Juntos por el Cambio se debe una discusión con reglas de juego claras”

Todas las expectativas están puestas en que la Legislatura de Chubut debate en la próxima sesión, el proyecto de ley que propone la eliminación de las PASO. La iniciativa fue presentada por el diputado justicialista, Carlos Tomás Eliceche, y se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se espera obtenga dictamen para llegar prontamente al recinto, ya que todo parece indicar que estarían los votos necesarios para proceder en consecuencia.

En este sentido fue consultado el diputado Manuel Pagliaroni (UCR), en diálogo con Clave Política que se emite por AzMTV, quien afirmó que incluso dentro de la fuera política que el integra, “hay dirigentes que están a favor de la eliminación de las PASO”, y otros que no.

Pagliaroni considera que las Primarias no lograron su objetivo, porque “no han traído más participación, el voto que se obtiene en una elección primaria, no se traduce en la elección general”, dijo y puso de relieve la responsabilidad que tienen los partidos políticos de proponer candidatos que ofrezcan un proyecto a la ciudadanía.

En opinión del legislador provincial, en la actualidad hay, “escasez de propuesta política”, y reconoció que estos debates sobre la modalidad electoral, “es una cuestión que solo le interesa a la política”.

“En realidad, lo que estamos discutiendo es la conveniencia de un candidato”, dijo Pagliaroni al recordar que, incluso en Juntos por el Cambio, hace dos años atrás, había dirigentes que cuestionaban las PASO, y ahora no quieren que se eliminen.

Consultado sobre la situación que atraviesa la coalición opositora, Pagliaroni sostuvo que Juntos por el Cambio, “se debe una discusión con reglas de juego claras, solo se está discutiendo la elección, y no se está debatiendo sobre un plan de gobierno”, dijo al remarcar que resulta necesario llevar al electorado una propuesta sólida y no promesas de campaña de puro tenor electoralista.

En cuanto a la posibilidad de tratar un proyecto de ley de lemas, Pagliaroni recordó que no solo no se ha presentado ninguna iniciativa, sino que consideró que “va a ser muy difícil que alguien lo presente, y lo sostenga”.

En consonancia con lo expresado por diversos dirigentes de la UCR, Manuel Pagliaroni advirtió que la ley de lemas, “vulnera la Constitución”, y por ello su partido no apoyaría la iniciativa, sino que estarían dispuestos a ir a la Justicia para defender la posición.